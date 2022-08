Turris, esonerato Canzi a una settimana dal campionato

Massimiliano Canzi non è più l'allenatore della Turris. La decisione è arrivata - inesorabile - dopo la magra figura rimediata ieri sera nell'amichevole contro il San Marzano di Franco Fabiano. Una prestazione che ha fatto storcere il naso ai più, nonostante gli importanti innesti di mercato piazzati negli ultimi due giorni.

I segnali erano stati inequivocabili sin dalle prime amichevoli post ritiro. La Turris di Canzi ha sistematicamente faticato e steccato contro avversari dia di pari categoria (Gelbison e Picerno) che di categoria inferiore (Nocerina e San Marzano), dando la netta sensazione di non aver ancora maturato una precisa identità ed annessi equilibri.

Questa la nota del club : «S.S. Turris Calcio comunica di aver sollevato Massimiliano Canzi dall’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra. La società, nel ringraziare mister Canzi per il lavoro svolto e nell’augurargli le migliori fortune umane e professionali, è già al lavoro per operare, in tempi brevi, la scelta della nuova guida tecnica della prima squadra. Gli allenamenti, nel frattempo, saranno diretti dall’allenatore in seconda, Lorenzo Salvatore».