Seduta di rifinitura pomeridiana per la Turris, attesa domani dal secondo impegno interno consecutivo contro la Viterbese di Maurizi. Tra i corallini, ancora ai box capitan Longo, Alma e D’Alessandro; convocato invece il difensore Di Nunzio, per il quale l’allarme dopo l’infortunio alla caviglia è evidentemente rientrato.



«Ad ogni gara – l'analisi pre match di mister Fabiano – dobbiamo alzare l’asticella a livello anzitutto mentale. È questo che fa la differenza. 4-3-1-2? La squadra sta lavorando bene, indipendentemente dal modulo, anche perché ogni partita fa storia a sé. È importante che la squadra stia recependo ed attuando i principi di gioco, poi il modulo potrà naturalmente variare, anche a gara in corso. Contano solo i principi e la testa giusta. Barone e Lame? Giovani importanti congeniali alle nostre esigenze». Sulla Viterbese dell’ex Latina Maurizi: «Una squadra ben messa in campo e dotata di grande qualità, benché giovane. Ha calciatori importanti in ogni reparto».



Quindi Daniele Franco, tra i protagonisti della vittoria contro la Virtus Francavilla. «Domenica c’è stata un’importante prova corale. Abbiamo messo in campo impegno, dedizione e sacrificio, esattamente come ogni giorno in allenamento. Bene da mezz’alta? Va bene qualsiasi ruolo, a seconda delle esigenze. Ci si mette a disposizione e si dà il massimo. La viterbese? Sarà una gara molto intensa. L’abbiamo studiata e preparata con attenzione. Di sicuro sarà una partita dura».



Tra i convocati per la gara contro i laziali c’è anche il nuovo acquisto Simone Barone, prelevato a titolo definitivo dallo Spezia, mentre non figura l’ultimo arrivato Lame.

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D'Ignazio, D'Oriano, Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Giannone, Pandolfi, Persano, Sandomenico. © RIPRODUZIONE RISERVATA