Prima la rifinitura al Liguori, poi la partenza alla volta del ritiro pugliese. Primo impegno esterno per la Turris – il derby di Avellino sarà recuperato il 28 ottobre –, reduce da due vittorie interne consecutive contro Virtus Francavilla e Viterbese. Per i corallini (al terzo impegno in sette giorni) c’è adesso lo scoglio Bisceglie, che al Ventura farà invece il suo esordio in campionato, avendo beneficiato del rinvio delle prime tre giornate in conseguenza della riammissione in serie C.

«Affronteremo una squadra di qualità, specie dal centrocampo in su. La conosciamo, così come conosciamo l’abilità del suo allenatore»: esordisce così il tecnico corallino Franco Fabiano nella consueta conferenza pre gara. «Queste sono le partite più difficili – incalza Fabiano –, specie quando si viene da due vittorie consecutive. È soprattutto in queste circostanze che la testa può e deve fare la differenza. L’ho detto ai ragazzi: dobbiamo solo esserci mentalmente. Il pensiero sull’eventuale condizione atletica del Bisceglie non deve nemmeno sfiorarci». Il monito resta dunque inalterato. «Dobbiamo vivere alla giornata ed affrontare ogni gara come se fosse la partita della vita. Giovedì, alla ripresa, ho detto ai ragazzi di resettare Francavilla e Viterbese. Nella testa deve esserci solo il Bisceglie».

Quindi il punto degli indisponibili. «Alma sta recuperando alla grande, per D’Alessandro serviranno ancora una decina di giorni; Lame si è aggregato da poco e sta crescendo di condizione. Longo ci ha abituato a rapidi recuperi».

Sulla stessa lunghezza d’onda del tecnico, a proposito delle insidie della gara del Ventura, il difensore Pasquale Rainone. «Queste sono effettivamente le partite più difficili. Per loro sarà la prima gara e vorranno naturalmente mettersi in mostra, come noi del resto. Difesa solida in queste prime uscite? Sì, ma il merito è di tutti. Cominciamo a difendere dall’attacco per portare a casa il risultato».

Nel frattempo, il club ha fatto sapere che «tutti i tamponi eseguiti anche nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre all'intero gruppo di calciatori, unitamente a staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società, hanno dato esito negativo».

Nessuna novità tra i ventitré convocati per la trasferta di Bisceglie; presente, dunque, anche il difensore Francesco Di Nunzio.

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D'Ignazio, D'Oriano, Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Giannone, Pandolfi, Persano, Sandomenico.

