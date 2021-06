Turris: firmata la nuova convenzione, in attesa della Commissione al Liguori

A distanza di due giorni dal comunicato con cui la Turris aveva sollecitato il Comune in ottica stadio («Mancano i certificati, siamo preoccupati»), arrivano gli attesi e preannunciati riscontri da parte dell’Ente. Che autorizzano ad attendere con fiducia la scadenza del 21 giugno, entro cui dovranno esser trasmesse in Lega le certificazioni dei requisiti infrastrutturali (con possibilità di integrare entro la scadenza ultima del 28 giugno).

Convenzione annuale – In giornata è stata sottoscritta e protocollata la nuova convenzione per la concessione in uso del Liguori in favore della Turris. Il nuovo accordo avrà durata annuale. Nel frattempo, sarà pubblicato il bando per l’affido pluriennale (della durata di sei anni) dell’impianto di viale Ungheria ed avviata la relativa gara: i vari step si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi, senza quindi intaccare la regolare e continuativa fruizione dello stadio da parte della Turris. Grande soddisfazione è stata espressa in tal senso dall'assessore Giuseppe Speranza in relazione all’operato del dirigente dell’Ufficio Sport, Gennaro Russo.

Sempre in mattinata, è stata sottoscritta e rilasciata la dichiarazione di disponibilità dell’impianto sportivo per la prossima stagione (tra i documenti da produrre entro la scadenza del 21 giugno).

Commissione di Vigilanza – Nella giornata di domani sarà formalizzata la convocazione. La riunione della Commissione (saltata la scorsa settimana per l’essenza di un componente) è prevista per giovedì pomeriggio; in caso di difficoltà, potrebbe slittare a sabato mattina. In tempo utile, dunque, per la scadenza del 21 giugno.