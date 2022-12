Turris-Foggia 1-2, il Liguori ormai è un tabù: «Nulla da dire ai ragazzi. Sul mercato...»

Cade ancora la Turris. Stavolta è il Foggia a far festa al Liguori: Garattoni fa 1-0 nel finale di primo tempo, Maniero riaccende le speranze dei corallini ad inizio ripresa, Di Noia le spegne definitivamente al minuto 26. A fine gara è feroce la contestazione del pubblico di casa, che ne ha per tutti: nel mirino, tra gli altri, Di Nunzio e Giannone, presenti in tribuna Strino ed invitati a gran voce a farsi da parte.

La gara – Di Michele opta stavolta per il 3-4-1-2, con Haoudì ad agire alle spalle del tandem Maniero-Longo. Panchina per Ardizzone.

Al 2’ subito occasione Turris, pericolosa con un’azione insistita culminata con una giocata in acrobazia di Maniero. Due minuti più tardi ci riprova Maniero dalla distanza, stavolta sfruttando una sponda di Longo: si distende e blocca Nobile. All’ingresso dei foggiani nei distinti – intorno al quarto d’ora – si scatena un lancio di bombe carta e fumogeni: innescano i pugliesi, rispondono i tifosi di casa e gara sospesa per qualche minuto. Incredibile la quantità di materiale esplosivo sfuggita ai controlli ed introdotta nell’impianto di viale Ungheria. Alla ripresa subito occasione Foggia, ad un passo dal gol con un colpo di testa da posizione ravvicinata di Ogunseye che Boccia sventa proprio sulla linea di porta. Intanto, cori inneggianti al Vesuvio da parte dei tifosi foggiani. Ci riprova il Foggia, stavolta con Frigerio, che spedisce alle stelle a due passi dalla linea di porta. La gara è viva, come la Turris, vicina al gol alla mezz’ora con Maniero, che va di testa e scheggia l’incrocio dei pali. La risposta del Foggia è velenosa e sta nella giocata di Peralta del minuto 37 che finisce sull’esterno della rete. Nel finale di frazione si fa consistente la pressione del Foggia e nel primo dei tre minuti di recupero disposti dal direttore di gara i satanelli trovano il vantaggio con Garattoni, che s’inserisce in area – dubbia la sua posizione – e fa secco Perina. La Turris prova a raddrizzarla subito, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina, ma l’intervento di Costa, a sventare proprio sulla linea di porta, è decisivo.

Nella ripresa, un minuto ed è di nuovo la Turris a rendersi pericolosa sugli sviluppi di un corner, con Boccia che va al tiro dal limite: è una gran conclusione, che si infrange però sul secondo legno di giornata. Proprio su calcio d’angolo – corre l’8’ – fa stavolta centro Maniero con un’inzuccata che fa letteralmente esplodere il Liguori. Un minuto più tardi doppio cambio per Di Michele: dentro Santaniello ed Ercolano per Longo e Manzi. La rete galvanizza la Turris, che esercita adesso una certa pressione. Al 16’ gran giocata in area di Maniero: velenoso il suo diagonale, che accarezza il secondo palo e si spegne sul fondo. Al 19’ triplo cambio Foggia: tocca a Petermann (per Odjer), D’Ursi (per Peralta) e Di Noia (per Frigerio). La mossa premia Gallo, perché proprio Di Noia firma in tap-in il nuovo vantaggio foggiano al minuto 26. Un minuto più tardi protestano i corallini per un contrasto in area fra Maniero e Osvaldo: tutto regolare per il direttore di gara. Dura appena 26 minuti la gara di Santaniello, che al 35’ alza bandiera bianca: al suo posto Finardi; l’ultimo cambio corallino due minuti più tardi: fuori Acquadro, tocca al baby Di Franco. Maniero ci riprova di testa al 40’, ma stavolta spedisce sul fondo. Piove sul bagnato nel recupero, con Contessa che rimedia il rosso diretto. Letteralmente bersagliato, anche lui, dal pubblico corallino.

L’analisi di mister Di Michele – «L’errore difensivo sul secondo gol? Voi guardate quello ma non l’errore dell’arbitro o le due traverse. Io invece ho visto una buona partita dei ragazzi. Per questo mi assumo le responsabilità di questa sconfitta, perché ai ragazzi non posso dire nulla. Se poi vogliamo appellarci all’ennesimo errore difensivo, facciamo pure. Mancano i punti e questo è preoccupante, lo so bene, ma non può e non deve passare il messaggio che questa squadra non ce la stia mettendo tutta. Mercato? La società si sta muovendo, sta valutando profili funzionali alla propria causa, calciatori con freschezza e voglia, capaci di lottare per l’obiettivo per il quale dobbiamo adesso lottare, la salvezza. Squadra non allestita adeguatamente in estate? Può darsi ma io devo allenarla e stiamo provando a lavorare al meglio. E se sistematicamente dobbiamo fare a meno di pedine importanti, diventa naturalmente tutto più difficile. Adesso però testa al Francavilla. Potrà sembrare banale ma non posso pensarla diversamente. Servono punti».