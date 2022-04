Turris, contro il Foggia alle 17.30: attesa per i biglietti del settore ospiti

Due giorni fa il pass per uno storico playoff, quest’oggi – archiviata la regular season – la Turris è tornata in campo per la ripresa della preparazione agli ordini di mister Caneo e del suo staff in vista della suggestiva sfida – secca – di Foggia (in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al secondo turno playoff del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season).

Fissato, intanto, alle 17.30 l’orario del fischio d’inizio allo Zaccheria: la decisione – fa sapere la Turris – è intervenuta «a seguito delle interlocuzioni avute in giornata con Lega Pro e Calcio Foggia 1920 al fine di perfezionare l’organizzazione del primo turno playoff».

Bisognerà invece attendere le determinazioni del Gruppo Operativo di Sicurezza – la riunione è fissata per giovedì mattina – per l’ufficializzazione delle indicazioni relative ai biglietti che saranno messi a disposizione dei tifosi corallini.