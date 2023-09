Turris a Foggia per il riscatto: «Correggiamo errori individuali»

L’obiettivo è centrare il riscatto immediato dopo il ko del Liguori col Picerno. Sulla strada della Turris, adesso, il Foggia di Cudini, reduce dalla vittoria del Massimino contro il Catania: non una sfida a caso per Caneo, che due stagioni fa, proprio allo Zaccheria, dopo un esaltante percorso in campionato condusse i corallini fino al punto più alto della propria storia, rappresentato dalla partecipazione ai playoff di serie C.

La storia di questo campionato impone però di voltare immediatamente pagina dopo la sconfitta interna contro i lucani. Si arriva allo Zaccheria dopo una convincente settimana di lavoro, come tiene ad evidenziare alla viglia il tecnico Bruno Caneo: «Se prendi uno schiaffo e resti inerme, vuol dire che hai un problema», spiega Caneo. «Invece in settimana c’è stata una reazione importante. I ragazzi si sono allenati bene, con buon piglio, soprattutto in relazione a quegli aspetti in cui siamo un po’ mancati nelle ultime settimane, cioè dal punto di vista individuale, nelle marcature e nel controllo degli avversari in area di rigore. Mi auguro, quindi, che quelle problematiche si possano risolvere».

Resta vivo – in vista dello Zaccheria – il ballottaggio Fasolino/Pagno. «Deciderò in queste ore, partendo dalla consapevolezza che entrambi, ogniqualvolta chiamati in causa, mi hanno dato delle risposte importanti.

Valuterò con enorme serenità, mettendo in conto l’affidamento che entrambi garantiscono, perché un ballottaggio in un ruolo così delicato può esporre al rischio di scompensi mentali per i ragazzi coinvolti».

È invece una certezza il recupero di Daniele Franco. «Aveva in realtà recuperato già col Picerno, anche se in quell’occasione gli era mancata la solita dinamicutà perché reduce da una settimana in cui si era allenato poco. Adesso però è pronto a dare il suo solito contributo nell’economia di squadra».

Gli undici gol al passivo non scalfiscono una delle certezze granitiche del tecnico corallino: «Passare dalla difesa a tre a quella a quattro? L’idea non mi ha nemmeno sfiorato. Non voglio sminuire la nostra idea di gioco per situazioni individuali. Non abbiamo subito gol perché in inferiorità numerica ma solo per disattenzioni individuali sul piano tattico ed è su quelle che dobbiamo continuare a lavorare».

Rinnovo Frascatore, c’è la firma – Dopo una calda, rovente estate, innescata per lui da un interesse del Cesena mai – però – concretamente manifesta attraverso un’offerta alla Turris, Paolo Frascatore ha scelto di prolungare il suo rapporto col club corallino. Rinnovo fino al 2025 per lui. «Sono contento», la prima reazione del calciatore. «Questa è stata un’estate particolare e turbolenta, ma in fondo sono normali dinamiche di calcio. Resta il fatto9 che per me non è stato un momento facile. Adesso però sono contento di essere qui e del fatto che si sta creando un bel clima». A proposito della particolare estate che lo ha visto al centro di un polverone: «In quelle settimane hanno parlato tutti tranne me. Il mio impegno però non è mai mancato e mai mancherà, anche perché voglio ripagare sul campo la fiducia che ho sempre avuto da mister e società. Obiettivi? Non mancano. Sul piano individuale voglio adre il mio massimo contributo, su quello di squadra certo che ne abbiamo. Per il momento pensiamo di partita in partita. Tutte sono difficili, ma anche noi possiamo e vogliamo essere un avversario duro per gli altri».

Anche mister Caneo sul rinnovo del difensore: «Fa piacere si dia continuità al progetto. Al netto di quel periodo delicato, Paolo si è sempre allenato bene. Adesso è dentro il progetto Turris e questa è una gran cosa perché per noi è importante».