Rifinitura pomeridiana per la Turris, partita subito dopo alla volta del ritiro pugliese a bordo del nuovo pullman sociale.

«Si riparte da tutto quanto fatto finora, errori compresi»: così Franco Fabiano nella consueta conferenza pre-gara in vista del match infrasettimanale in programma contro il Foggia. «Abbiamo la personalità necessaria – continua il tecnico corallino – per reagire a dovere alla sconfitta di domenica e andare avanti a testa alta. In fondo le battute d’arresto fanno parte del processo di crescita. A Foggia, insomma, ce la giocheremo. Magari mettendoci un po’ più di cattiveria in qualche frangente. Affronteremo una squadra importante, partita con evidente ritardo ma dotata di un indiscutibile tasso tecnico».

Non saranno del match Signorelli e Sandomenico. «Longo invece si sta preparando bene», conferma Fabiano. Ai box anche Brandi, Salazaro, D'Alessandro, D’Oriano e Giordano.

Ventidue i calciatori convocati per la sfida dello Zaccheria:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Esposito, Marchese, Romano, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi, Persano.

