La Turris regge un tempo, poi il Foggia dilaga con l'uomo in più

Seconda sconfitta consecutiva per la Turris, che cade al Liguori sotto i colpi del Foggia. Gara viva, intensa ed equilibrata nella prima frazione di gioco, animata dal botta e risposta Curcio/Loreto che vale l’1-1 all’intervallo. Poi, nella ripresa, la grossolana ingenuità di Lorenzini che costa l’inferiorità numerica per oltre mezz’ora. Approfitta e ringrazia il Foggia, che guadagna campo, trovando prima il sorpasso con l’autorete di Ferretti, poi il definitivo 3-1 con il secondo sigillo di giornata di Curcio.

Mister Caneo – tenendo fede a quanto preannunciato nel dopo Potenza – rivoluziona letteralmente l’undici iniziale, lasciando in panchina i senatori Rainone, Di Nunzio e Signorelli. Tra i pali c’è Lonoce, al suo esordio in C; linea difensiva con Loreto e Ferretti ai lati di Lorenzini; in mediana, complice l’assenza di Franco, coppia centrale composta da Romano e Tascone, con Da Dalt e D’Ignazio ai lati. In avanti, Giannone e Persano sugli esterni, Boiciuc terminale offensivo.

Il primo squillo è di Giannone: tre minuti e il suo sinistro finisce sul fondo, non lontano dalla porta difesa da Fumagalli. Ancora Turris quattro minuti più tardi, ma Persano – su assist di Da Dalt – calcia debolmente da posizione particolarmente invitante. Al 12’ salva Lonoce sugli sviluppi di un corner, ma nulla può il giovane portiere corallino dieci minuti più tardi, sulla gran giocata in acrobazia di Curcio che – su assist di Vitale – insacca nell’angolino basso. Giannone ci prova direttamente dalla bandierina, trovando un attento Fumagalli a deviare di nuovo in corner. E proprio sulla susseguente pennellata di Giannone, Loreto prima ci prova di testa e poi ribadisce in rete per l’1-1 corallino. Pericoloso ancora Giannone su sponda di Boiciuc: conclusione di prima intenzione e gran risposta di Fumagalli. Nel finale di frazione, la pennellata su punizione di Giannone che accarezza il palo e si spegne sul fondo.

Nella ripresa, dodici minuti e Lorenzini – “graziato” qualche minuto prima – rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in inferiorità numerica. Un minuto più tardi Giannone chiama Fumagalli agli straordinari: velenoso il suo sinistro, deviato in corner dall’esperto portiere rossonero. Caneo sistema la difesa con l’innesto di Di Nunzio a rilevare Persano. Il Foggia intanto guadagna campo e si rende pericoloso con Balde, che non profitta di un’uscita avventata di Lonoce. Problemi fisici per Del Prete, al suo posto Agostinone. La Turris sembra alle corde; D’Andrea di testa spedisce di poco sul fondo. Caneo cambia ancora: dentro Ventola, fuori Boiciuc. Il Foggia sfonda al minuto 35, con la sfortunata autorete di Ferretti su traversone dalla destra di Vitale. L’innesto di Alma per Ferretti non cambia l’inerzia del match. Gara in ghiaccio a due dal termine, quando Curcio – su assist di D’Andrea – firma il 3-1.

Ed ora la classifica vede la Turris immediatamente ai margini della zona playout, con sole cinque lunghezze di vantaggio sulla Vibonese, quartultima.

Spartiacque del match, il rosso di Lorenzini. «È stato quello l’evento determinante», analizza nel post partita mister Caneo. «Stavamo proponendo un buon calcio, non ci eravamo tirati indietro al cospetto del Foggia ed avremmo forse meritato il vantaggio nel finale di primo tempo con la punizione di Giannone. La verità è che non possiamo regalare situazioni e uomini, come invece accaduto. Abbiamo sbagliato nella lettura di una situazione che non era poi difficile da leggere e l’abbiamo pagata cara. Questo non deve assolutamente intaccare il morale, perché la squadra ha corso e messo in difficoltà il Foggia, ma è chiaro che sul piano mentale può mettere in difficoltà». Aveva pensato alla sostituzione di Lorenzini ad inizio frazione, «perché ha fatto tre falli uguali, tutti gratuiti, dunque che si potevano risparmiare. Da cosa ripartiamo? Dal buono che abbiamo fatto in 45/60 minuti in 11 contro 11. Le certezze non devono mancare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA