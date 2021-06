La Turris formalizza l'iscrizione: «Nuovi partner e idee importanti»

Adesso il mercato, poi – finalmente, di nuovo – il calcio giocato. Nel frattempo, con anticipo rispetto alla scadenza del 28 giugno, la Turris ha perfezionato – già nella serata di giovedì – la domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie C con richiesta di concessione della Licenza Nazionale.

«Dopo aver trasmesso la prima parte di documentazione contabile alla prima scadenza del 31 maggio scorso e, a seguire, le licenze e certificazioni richieste per disputare allo stadio Liguori le gare ufficiali interne della prossima stagione, la società ha depositato – si precisa in una nota – la ulteriore documentazione propedeutica all’ammissione al campionato, tra cui la richiesta fideiussione da 350mila euro in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico, il versamento della tassa di iscrizione e la documentazione attestante il pagamento di emolumenti e compensi professionali maturati al 31 maggio 2021».

La preparazione precampionato

Prodotta l’intera documentazione in chiave iscrizione e ufficializzato lo staff tecnico, la Turris è adesso a lavoro per l’allestimento dell’organico. Un lavoro incessante, svolto «in piena e perfetta sinergia con il direttore Primicile», come evidenziato da mister Caneo in occasione della ufficializzazione del rinnovo.

Definite, intanto, le date della preparazione precampionato dei corallini. Si comincerà il 19 luglio, data del raduno al Liguori, dove la Turris lavorerà per tre giorni, fino alla partenza – il 22 luglio – per la sede del ritiro di Campitello Matese. I corallini resteranno in Molise fino al 3 agosto, poi il rientro a Torre del Greco.

Il settore giovanile

Nel frattempo, registrata un’importante svolta nella gestione del settore giovanile, che – da quest’anno – sarà curato da Salvatore Romano, Raimondo Cozzolino e Filippo Improta. I primi due imprenditori torresi, il terzo, nipote del Baronetto di Posillipo Gianni Importa, ormai legato a doppio filo alla città del corallo.

«Siamo qui per l’amore che proviamo per la città e per la Turris», ha esordito Romano. «Per noi torresi, entusiasmo ed impegno saranno doppi. Partecipare a questo progetto è motivo di grande orgoglio, oltre che una grande responsabilità», ha incalzato Cozzolino. «C’è voglia di ripartire e far bene. Lavoreremo tutti per il bene della Turris», ha concluso Improta.

Con il rinnovo della struttura dirigenziale del settore giovanile, il vicepresidente Vincenzo D’Oriano potrà dunque dedicarsi – pressocché totalmente – alla prima squadra: «Ringrazio tutti per questa esperienza al settore giovanile, che affidiamo a partner di assoluto spessore. Adesso sono pronto per questo impegno in prima squadra».

L’intervento di Colantonio

«La Turris resta comunque un’unica famiglia», ha tenuto a precisare il presidente Antonio Colantonio in occasione della conferenza di presentazione del nuovo organigramma del settore giovanile. «In precedenti occasioni ho sempre detto di non essere alla ricerca di soci, anche perché sono abituato a gestire in prima persona ed a dire l’ultima parola, ma questo non preclude nuove partecipazioni, anche perché da soli non si va da nessuna parte. E noi, come Turris, abbiamo idee importanti».

Rispetto agli obiettivi della prima squadra, il presidente corallino è categorico. «Se qualcuno ci darà la possibilità di ambire a qualcosa di importante, io non mi tirerò mai indietro. Con me si proverà sempre a far meglio, anche perché se non hai obiettivi ben chiari nella testa, non vai da nessuna parte».

In chiave stadio: «Mi auguro si faccia presto la gara per l’affido pluriennale del Liguori – incalza Colantonio – e che la Turris la vinca. Perché la Turris è patrimonio di questa città».

Preannunciate intanto particolari sorprese per i tifosi in occasione del ritiro in terra molisana. «Ci divertiremo – spiega Colantonio – con vari collegamenti per restituire ai tifosi che da tempo mancano allo stadio gioia ed entusiasmo, quelli della grande cavalcata in C. Senza pubblico sugli spalti non c’è gusto. Nell’ultimo campionato è stato per me atroce non sentire il ruggito del Liguori, fonte di emozioni forti, indescrivibili, che non si trovano altrove. Val la pena rimetterci un po’ soldi per viverle».