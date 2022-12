Scempio Turris a Francavilla, esonerato Di Michele: mercato unica speranza

Senza Di Nunzio, Manzi, Contessa, Taugourdeau, Acquadro, Giannone, Leonetti e Santaniello. Senza panchina. Col morale sotto i tacchi e con un allenatore già in odore di esonero prima ancora di scendere in campo. L’esito rispecchia ampiamente le premesse: la Turris esce sonoramente sconfitta anche dalla trasferta di Francavilla Fontana e si ritrova sempre più risucchiata in zona playout. Alla Nuova Arredo Arena finisce 3-1 per i pugliesi di Calabro, che s’impongono nel segno di Murilo (doppietta per lui) e Patierno; accorcia in pieno recupero Stampete.

Esonerato Di Michele – A ridosso del triplice fischio, inesorabile, l’ufficialità dell’esonero di David Di Michele. Si tratta del terzo ribaltone in appena un girone: «La S.S. Turris Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico David Di Michele. La società ringrazia Di Michele per il lavoro svolto sino a oggi e per la grande professionalità augurando allo stesso le migliori fortune. Nei prossimi giorni sarà comunicato il nuovo allenatore». Resta adesso calda la pista Novellino, già sondato dopo la sconfitta interna col Foggia, ma ha nel frattempo preso a farsi strada il nome di Scienza.

Mercato unica speranza – Le speranze salvezza dei corallini passano adesso per l’imminente sessione di mercato. Un mercato che dovrà necessariamente assumere i contorni di una vera e propria rivoluzione per rimediare alle fallimentari scelte estive e salvare una stagione nata sotto ben altri auspici. L’obiettivo era migliorare lo storico ottavo posto della passata stagione ed invece lo scenario si è inesorabilmente e progressivamente ribaltato, imponendo adesso di lottare per salvare la categoria.

La gara – Sin dalle prime battute è la Virtus a fare la partita, sfiorando il vantaggio prima con Patienro (inzuccata fuori di nulla), poi sugli sviluppi di un corner (clamorosa incertezza di Perina con Boccia che salva sulla linea), quindi con Maiorino. Il meritato vantaggio arriva al 22’ con una giocata in acrobazia di Murilo. Patierno manca l’appuntamento col raddoppio alla mezz’ora, mentre Haoudi e Zampa falliscono due potenziali occasioni per i corallini.

Nella ripresa si fa – seriamente – viva la Turris con un colpo di testa di Maniero che esalta i riflessi di Avella, ma è la Virtus a trovare – al 12’ – la via del gol con Murilo, di nuovo lui: chirurgico il suo destro, sferrato dal limite in assoluta libertà. Gara chiusa al quarto d’ora, quando un infortunio di Zampa spiana la strada a Murilo, messo giù in area: penalty e 3-0 nel segno di Patierno. In pieno recupero, poi, la rete della bandiera di Stampete.