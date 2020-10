Tutto pronto per l’atteso esordio al Liguori. Non ci sarà il pubblico a sostenere la Turris contro l’ostica e quotata Virtus Francavilla, e non ci sarà nemmeno capitan Longo, costretto ai box insieme ad Alma ed al baby D’Alessandro. Anche per questo, mister Fabiano ha rivolto una richiesta ben precisa ai suoi. «Suggestivo l’esordio a Torre ma l’assenza di tifosi intristisce parecchio, per questo – spiega il tecnico corallino – ho detto ai ragazzi che dobbiamo essere in tremila in campo. Incontreremo una delle squadre più organizzate del girone, che ha fatto del lavoro e della programmazione i suoi punti di forza. Dunque, sarà l’atteggiamento mentale a fare la differenza. Che partita sarà? Di sicuro si vedranno due squadre che tenderanno a giocare la palla. Chi ha più testa farà la differenza. Tascone? Ci serviva un elemento in quella zona: è giovane e di qualità, farà la sua parte».



Calendario alla mano, considerato anche il recupero contro l’Avellino, sarà un mese di ottobre denso di impegni. «Indubbiamente un tour de force – continua Fabiano – ma procediamo per gradi. Intanto pensiamo al Francavilla, poi da lunedì si guarderà oltre. È importante approcciarsi nel modo giusto e, quanto ai ragazzi, sapere che ognuno può e deve dare il proprio contributo».



Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina al Liguori, il tecnico ha diramato l’elenco dei ventidue convocati per la gara contro i pugliesi:

Portieri: Abagnale, Lonoce.

Difensori: D'Ignazio, D'Oriano, Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Giannone, Pandolfi, Persano, Sandomenico.