Turris-Francavilla, probabili formazioni: «In campo con aggressività e attenzione»

Terzo impegno in sette giorni per la Turris, che torna al Liguori dopo il successo di Coppa contro il Cerignola che ha interrotto il filotto di due sconfitte consecutive in campionato per mano di Picerno e Foggia. E dal campionato, contro l’ostica Virtus Francavilla, vuol ripartire adesso l’undici di Caneo per riprendere il proprio convincente percorso. Il monito è tassativo, come ribadito alla vigilia dal tecnico corallino: «Dobbiamo avere la giusta predisposizione mentale. Quella tenuta fino all’1-1 dello Zaccheria, certo, ma anche quella alla base della prova difensiva offerta in Coppa Italia contro il Cerignola. Quello è stato un bel banco di prova per noi. Sappiamo però che bisogna continuare con quel tipo di atteggiamento, che impone un necessario mix di aggressività ed attenzione in fase difensiva».

In attacco resta intanto viva la competizione fra D’Auria e Nocerino; fuori dal progetto, invece, Rizzo. «D’Auria ha lo spazio che stanno avendo tutti, ribadisco che in quella zona di campo c’è una competizione positiva con Nocerino.

Questo non preclude la partecipazione né di Gianluca né di Luca, sono molto contento di entrambi. Danno il massimo, sono due ragazzo che mi mettono anche in difficoltà però al contempo mi stimolano a farli alternare quando ritengo sia opportuno farlo. Rizzo? Oggi giocherà invece con la Primavera, che sarà impegnata in casa della Juve Stabia. In questo senso abbiamo fatto una scelta. Lui è fuori lista e prenderà parte alle gare di Coppa Italia».

Occhio alla Virtus adesso: «La Virtus Francavilla è una signora squadra, con valori tecnici importanti. È un avversario da prendere con le molle perché sa giocare a calcio ed ha una grande organizzazione. Bisogna capire che nessuna gara è scontata, non esistono avversari alla portata e viceversa. Le partite vanno affrontate tutte con lo stesso spirito sia che giochi contro la prima della classe che con l’ultima. Il percorso fatto finora? Avrei messo la firma all’inizio se mi avessero detto che avremmo avuto questi punti. Abbiamo fatto una partenza importante salvo poi avere un doppio stop con Picerno e Foggia. Togliendo il secondo tempo in casa contro i lucani, devo dire che la squadra si è sempre comportata bene. Sono soddisfatto di quanto i ragazzi stanno facendo. Adesso dobbiamo mantenere una certa personalità, una certa mentalità per imporre quelle che sono le nostre prerogative affinché la squadra acquisti fiducia per il prosieguo del campionato».