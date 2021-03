Turris, Franco out contro il Foggia; Pandolfi: depositate le motivazioni

Archiviata la sconfitta di Potenza, l'obiettivo per la Turris è tornare subito a far punti al Liguori. Al comunale - per il terzo impegno in sette giorni - arriva il Foggia, reduce dal pari interno nel turno infrasettimanale contro la Vibonese.

Infermeria - Grattacapo in mediana per mister Caneo, che contro i satanelli dovrà rinuncia a Daniele Franco, uscito malconcio dal Viviani a causa di una forte distorsione alla caviglia. Ancora indisponibile capitan Longo, mentre restano da valutare le condizioni dell’esterno Ferretti.

Vicenda Pandolfi – Nel frattempo, sono state depositate le motivazioni del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti relative al caso Pandolfi. Il Brescia aveva chiesto l’annullamento dei contratti stipulati sia con la Turris che con il calciatore sul presupposto che il pregresso infortunio (al menisco) dell’attaccante, già noto alla società corallina al momento della cessione, fosse stato dolosamente taciuto, costituendo dunque causa di invalidità degli accordi.

Il Tribunale ha rigettato la domanda del club di Cellino chiarendo – anzitutto – di non dover «confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti», dovendo piuttosto incentrare la propria analisi sull’«atto formativo del rapporto giuridico sorto tra le parti e che ha consentito alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B (LNPB) di concedere il visto di esecutività e, pertanto, di poter validare la variazione di tesseramento del calciatore». In sostanza, il Collegio ha ritenuto che il «vincolo del tesseramento» fosse regolarmente sorto e che non sussistesse quindi alcun «motivo per invalidarlo», risultando «la documentazione prodotta conforme alle norme regolamentari in materia di tesseramento».

Hanno dunque trovato pieno accoglimento le difese della Turris e di Luca Pandolfi, che avevano «evidenziato come alcuna diretta e specifica impugnativa risulta mossa dal Brescia Calcio in merito alla formazione del visto di esecutività, unico ed esclusivo elemento che può essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale».

Con una nota ufficiale, la Turris «da sempre convinta della bontà della propria posizione nel contenzioso in cui si è ritrovata coinvolta», ha ringraziato «l'avvocato Eduardo Chiacchio ed i suoi valenti collaboratori per la predisposizione e l'esposizione della linea difensiva del club, “richiamando la normativa sportiva applicabile al caso di specie”, nel corso del lungo ed animato dibattimento dello scorso 23 febbraio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA