Turris: Franco verso il recupero; settore giovanile si affida a Improta

La vittoria nel derby ha fatto lievitare entusiasmo, fiducia e ottimismo in casa Turris. La Juve Stabia è però archiviata, l’obiettivo si chiama adesso Monterosi. La società corallina ha intanto fatto sapere che la prevendita dei tagliandi d’ingresso per il settore ospiti del Rocchi di Viterbo sarà attiva fino alle ore 19 di sabato attraverso il circuito “Ciaotickets”, sia online che presso le rivendite autorizzate.

Infermeria – Nel frattempo, corallini a lavoro sul sintetico del Liguori. La buona nuova riguarda Daniele Franco: il centrocampista, fuori contro Andria e Juve Stabia per una distrazione di primo grado al retto femorale della coscia destra, ha ripreso a lavorare sul campo e sarà – con ogni probabilità – regolarmente convocato per la gara di domenica. Impongono invece maggiore cautela le condizioni di Davide Ghislandi, ancora fermo e alle prese con terapie alla caviglia. Difficile ipotizzarne il recupero per domenica.

Il giorno del «baronetto di Posillipo» – L’annuncio ufficiale è arrivato in giornata, nel corso di una conferenza presso la sala stampa del Liguori. Gianni Improta è il nuovo direttore generale del settore giovanile della Turris. Lo ha coinvolto in questa nuova avventura il nipote Filippo Improta, dirigente del vivaio corallino insieme ai soci Salvatore Romano e Raimondo Cozzolino. «Ringrazio la Turris per avermi scelto. Sono fiero e lusingato».

Si è presentato così Improta alla piazza corallina, che ha intanto accolto con notevole favore il suo annuncio. Per tre anni presidente del Comitato Regionale Campania – Settore Giovanile e Scolastico, Improta ha sempre dedicato particolare attenzione ai giovani: «Tengo tanto a loro. I giovani hanno bisogno di istruttori capaci, vanno indirizzati e formati. Poi potranno anche non diventare bravi calciatori, ma – lavorando bene – avranno la struttura e la formazione per farsi strada in questo mondo fantastico. Metterò quindi il mio bagaglio d’esperienze al servizio della Turris. Qui poi ritrovo Antonio Colantonio, che è un mio carissimo amico e che tempo fa ho anche provato a coinvolgere in un’altra società. Poi non se ne p fatto nulla. L’amicizia però è rimasta immutata. Ho quindi accettato ancor più volentieri questo incarico, perché sapevo di trovare persone serie e perbene, capaci di portare avanti il progetto sportivo a Torre con serietà. Confesso che sono anche emozionato».