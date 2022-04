Turris fuori dalla morsa Covid: tutti negativi in vista di Avellino

C’è ancora da fare i conti con le condizioni non proprio ottimali di qualche elemento chiave ma se non altro per la Turris è terminata l’emergenza Covid. Alla notizia – di ieri – delle cinque negativizzazioni si è infatti aggiunta quella di oggi relativa agli altri sei calciatori ancora rimasti in isolamento: tampone negativo per tutti. Sono adesso in corso «per gli ultimi atleti negativizzati – fa sapere il club –, i prescritti accertamenti di idoneità per la ripresa dell’attività agonistica».

Verso Avellino – È in programma per domani mattina la seduta di rifinitura al Liguori in vista del derby di lunedì sera al Partenio-Lombardi. Nel frattempo, procede a ritmo sostenuto la prevendita per il settore ospiti dell’impianto irpino: ad oggi sono poco meno di 350 i biglietti venduti a fronte dei 500 disponibili. In occasione del derby torneranno sugli spalti anche i due gruppi ultrà finora rimasti fermi nella decisione di disertare a causa delle limitazioni di capienza dovute all’emergenza pandemica.

Successo Primavera – Forte del 5-0 dell’andata al Liguori, la Turris Primavera del duo tecnico Matarese-Chiaiese si è imposta sul Latina anche nella gara di ritorno del secondo turno playoff nazionale. Sul campo dei nerazzurri è finita 1-0, nel segno del solito Iodice, poi ad uscire anzitempo dal campo per un colpo alla testa rimediato in uno scontro di gioco, che ne ha reso necessario il trasferimento in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Al triplice fischio, per i ragazzi della Turris è comunque festa per la meritata conquista della finalissima. Venerdì 8 aprile (ore 11) i corallini saranno di scena a Cesena in una delle due finali secche (avversario il Fiorenzuola che ha eliminato il Renate) che assegneranno le due promozioni in Primavera 3.

«Un’altra vittoria prestigiosa che corona un percorso finora encomiabile – commenta a fine gara Rosario Chiaiese, a nome dello staff tecnico corallino –, ora dobbiamo completare l’opera a Cesena per scrivere un’altra pagina di storia della Turris giovanile. Bravi tutti anche oggi, ma consentitemi di spendere due parole in più per Iodice, che sta segnando a ripetizione e si sta mettendo in vetrina anche in proiezione prima squadra».

Il pensiero va poi ancora a Ciro Scala, ex tecnico delle giovanili coralline scomparso prematuramente: «Come quella dell’andata, anche questa vittoria è dedicata alla sua memoria. Non dimenticheremo mai il suo esempio», conclude Chiaiese.