Turris, Ghirelli al Liguori contro il Catanzaro: possibili due recuperi per il big match

Ci sarà anche Francesco Ghirelli ad assistere al match clou del Liguori – in programma lunedì alle 17.30 – fra Turris e Catanzaro. Il numero uno della Lega Pro farà tappa a Torre del Greco «nell’ambito del ciclo di visite ai club ed ai loro impianti sportivi che sta tenendo anche nel corso di questa stagione». Lo ha preannunciato la Turris: «In occasione della gara interna di campionato con il Catanzaro, la S.S. Turris Calcio avrà l’onore di ospitare in tribuna il presidente Francesco Ghirelli».

Riprenderà intanto domani la preparazione dei corallini in vista del Catanzaro. Non sarà della gara Tascone, squalificato, mentre resta in forte dubbio Santaniello, che a Viterbo ha rimediato una frattura composta al setto nasale. Scongiurato il rischio di un intervento chirurgico con annesso lungo stop, l’attaccante potrebbe scendere regolarmente in campo indossando un dispositivo di protezione, che richiede però qualche giorno di lavorazione, senza contare i necessari tempi di adattamento che serviranno poi al calciatore. Dovrebbero invece tornare a disposizione di mister Caneo – questa la buona nuova – sia Franco (assente da tre turni per una distrazione al retto femorale che si è adesso completamente riassorbita) che Ghislandi (out contro Juve Stabia e Monterosi per una distorsione alla caviglia).