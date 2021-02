La Turris tira un mezzo sospiro di sollievo. Buone nuove, infatti, dall’infermeria in vista della prossima, complicata sfida in terra pugliese contro il Monopoli. Allarme rientrato per Giannone, che aveva lamentato un affaticamento nell’intenso e convulso finale di gara contro il Bisceglie. In gruppo anche Signorelli, dunque potenzialmente recuperabile per la sfida del Veneziani. Potrebbero invece richiedersi tempi un po' più lunghi per il recupero di Tascone, alle prese con una contusione al soleo.

Sandomenico ai saluti – Nel frattempo, è ufficialmente terminata l’avventura di Salvatore Sandomenico alla Turris. L’esterno classe ’90 – con all’attivo appena due presenze in maglia corallina nella stagione in corso – ha infatti formalmente risolto quest’oggi il suo rapporto con il club del presidente Colantonio per legarsi alla Nocerina. Nei giorni scorsi era stato registrato nei suoi confronti anche l’interesse – concreto – del Casarano, al punto da lasciar supporre che la pista molossa fosse sul punto di sfumare. Ed invece in giornata – dopo la risoluzione con la Turris – è arrivato l’annuncio ufficiale della Nocerina.

Lanciato proprio da mister Fabiano nell’Arzanese che conquistò la serie C a suon di record, Sandomenico si è progressivamente ritrovato ai margini del progetto tecnico corallino prima per la conversione al 3-5-2, poi per una serie di problemi di problemi fisici. L’esterno torna in serie D a distanza di dieci anni, chiamato adesso a contribuire alla causa della Nocerina, che – in attesa della sfilza di recuperi che attende Monterosi e Latina – respira aria di primato, ad appena due punti dalla formazione di Scudieri, capolista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA