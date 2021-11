La Turris tra le grandi del girone, Giannone riceve complimenti di Ghirelli

Ennesima prestazione da incorniciare, condita dall’ennesima prodezza di capita Giannone. La Turris si gode

«È stata una serata di grande calcio, del resto questa Turris ci ha abituato al bel gioco. E proprio attraverso il bel gioco siamo riusciti a vincere contro una squadra fortissima come il Catanzaro». Esalta prestazione e vittoria il patron corallino, ma con altrettanta energia ribadisce un concetto fondamentale: «Il più importante in assoluto: noi vogliamo mantenere la categoria, tenerci stretto il professionismo e non tornare più nel baratro, ma attenzione a non alzare troppo le aspettative. Non ci poniamo limiti sul campo, questo è ovvio, ma l’obiettivo era e resta la salvezza».

Sulla visita di Ghirelli al Liguori: «È una persona che ama il calcio, è venuto a divertirsi. Abbiamo visto la partita insieme e sono molto contento che abbia potuto vedere quanto di buono stia facendo – non dico la società, ma – la città e, di riflesso, anche la squadra».

Alla vigilia della gara contro il Catanzaro aveva detto che un’eventuale vittoria, sostenuta da una prestazione importante, avrebbe aperto nuovi scenari. Dopo la convincente prestazione contro le aquile giallorosse, mister Caneo ribadisce il concetto. «Obiettivamente il nostro percorso adesso cambia, perché aumenta l’autostima e si rafforza la nostra mentalità propositiva. Sprecato troppo contro il Catanzaro? Sì, ma siamo pur sempre la squadra che ha realizzato più gol nell’intero girone, che semina tantissimo e a volte raccoglie meno di quanto meriterebbe. Però, gol a parte, contro il Catanzaro siamo stati bravissimi anche in fase difensiva, rischiando pochissimo. Devo perciò fare un enorme plauso ai ragazzi, che sono migliorati sia tecnicamente che difensivamente, oltre che nell’uno contro uno e nella determinazione di chiudere positivamente una partita in cui si è prodotto tanto».

Sulla staffetta Santaniello-Loreto e sul cambio di modulo a gara in corso: «Abbiamo avuto un dispendio di energie incredibile per almeno un’ora, quindi se a quel punto non siamo avanti di uno o due gol, essendo difficile mantenere quel ritmo per novanta minuti, è chiaro che devo irrobustire un po’ il centrocampo per dare copertura alla squadra. E comunque si può giocare a calcio anche con altro modulo, come abbiamo fatto». Santaniello alla fine regolarmente in campo utilizzando un dispositivo di protezione. «Ha fatto un’ora di buon calcio. Sono contento di lui come di tutti».

La classifica è da stropicciarsi gli occhi. La Turris è quarta alle spalle del Bari e del duo Palermo-Monopoli: «Stiamo prendendo coscienza dei nostri mezzi e delle nostre potenzialità. Adesso viene il bello», incalza Caneo. «Dobbiamo mantenere questa condizione e questa attenzione. Dobbiamo crescere e lavorare sempre più, senza mai mollare, senza mai dare nulla per scontato. Più si lavora in settimana, più si raccoglie la domenica: preferisco divertirmi la domenica e soffrire durante la settimana». E a proposito di lavoro: «I ragazzi sono migliorati da tutti i punti di vista. Sanno cosa vogliono e si allenano col giusto piglio. Li vedo sereni e in questa serenità noto la loro determinazione nel migliorarsi. Sono molto contento».

Giannone e i complimenti di Ghirelli– Ha steso il Catanzaro con un’autentica magia. Un sinistro in controbalzo che ha fatto scoppiare di gioia il Liguori. Una prodezza destinata a restare negli annali, per la quale il presidente Ghirelli si è complimentato di persona, ma che lui spiega nel modo più semplice e naturale possibile. «È istinto. Avevo solo quello spazio e ci ho provato. È andata bene. Abbiamo fatto un’ottima partita, nel primo tempo potevano fare due gol ed abbiamo subito pochissimo. Sarebbe stato un peccato non vincerla, per fortuna ci siamo riusciti nel finale con un bel gol. Sono contento si riesca a vincere partite del genere, perché il gruppo è unito e lavora bene, la meritava questa vittoria. Il mio apporto determinante? Sì, è vero, ma questo è merito del lavoro quotidiano e di tutta la fiducia che sento da parte di mister, compagni e società. Questo mi fa lavorare con quella serenità che poi porto in campo». La classifica apre adesso scenari decisamente interessanti: «Sappiamo chi siamo ma dobbiamo restare coi piedi per terra. Raggiungiamo prima la salvezza, poi potremo anche pensare ad altro».

L’omaggio a Ghirelli – Spettatore d’eccezione al Liguori, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Si è goduto la gara accanto al patron Colantonio ed a fine partita si è complimentato con Giannone per la decisiva prodezza (definendola un gol da Champions). In serata la società corallina lo ha poi omaggiato «di una conchiglia corneola interamente incisa a mano dai maestri artigiani di Torre del Greco, seguendo la pluricentenaria tradizione locale, raffigurante il logo della squadra di calcio e riportante, con fierezza, il nome della nostra città. L'originale opera è stata donata da Assocoral, l’associazione di categoria che raggruppa i produttori di coralli, cammei e gioielli di Torre del Greco, rappresentata dal presidente Vincenzo Aucella».

Ripresa degli allenamenti – I corallini si ritroveranno domani al Liguori per riprendere la preparazione in vista dell’impegno esterno contro la Virtus Francavilla. Previsti ulteriori accertamenti per Ghislandi.