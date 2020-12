Santoro chiama, Giannone risponde. Prevale l’equilibrio al Liguori fra Turris e Teramo, non solo nel risultato finale. Meglio gli abruzzesi nella prima frazione di gioco, sbloccata dalla perla del baby palermitano (suo padre, Francesco, fu protagonista in maglia corallina nei primi anni novanta); ripresa invece a tinte coralline, esaltate dalla giocata di Giannone che vale il definitivo 1-1.

Nella Turris, l’assenza dello squalificato Esempio costringe mister Fabiano a rivedere l’assetto iniziale. Nel 3-4-1-2 di partenza, la coppia centrale in mediana è composta da Franco e Tascone, con Da Dalt e Fabiano sugli esterni; in avanti, Giannone ad agire da trequartista a supporto del duo Pandolfi-Longo. Nel 4-2-3-1 del Teramo, il terzetto Ilari-Bombagi-Ferreira ad agire alle spalle di Bunino.

La prima conclusione è di marca abruzzese: gran sventola dal limite di Costa Ferreira, deviata in corner da Abagnale. Cinque minuti e ci prova Bombagi su punizione, sfiorando il montante. Risponde la Turris con una velenosa occasione targata Pandolfi – ben lanciato da Fabiano – che da posizione interessante calibra però male. Al minuto 19 il giovane Santoro la sblocca con un autentico jolly: chirurgico il suo destro che si insacca proprio all’angolino alla sinistra di Abagnale. La Turris tenta la reazione ma fatica ad innescare i propri avanti: il Teramo prende il controllo della zona nevralgica e l’inversione degli esterni ma la musica non cambia. Giannone ci prova su calcio piazzato: la parabola è debole e finisce preda di Lewandowski.

Ben altro approccio della Turris nella ripresa. Otto minuti e Longo – sugli sviluppi di una punizione lungo l’out sinistro – trova il pari di testa, ma la segnalazione di offside invalida tutto. Veementi ma inutili le proteste dei corallini. I corallini aggrediscono l’avversario, costringendolo alla difensiva. Mister Paci richiama in panca Santoro e Bunino, dentro Viero e Mungo; risponde Fabiano con gli innesti di D’Ignazio e Signorelli, a rilevare Di Nunzio e Tascone. Turris con 4-3-1-2. Al 22’ Pandolfi sceglie la soluzione personale e va al tiro da posizione defilata: sfera sull’esterno della rete. Il meritato pari corallino al minuto 26, innescato da Signorelli: sponda di Pandolfi a servire Giannone, che s’incunea in area e, a tu per tu con Lewandowski, la piazza. Al 29’ una conclusione di Mungo – deviata da Lorenzini – costringe Abagnale alla smanacciata in corner. Alla mezz’ora doppia sostituzione per la Turris: dentro Romano e Lamè, fuori Franco e Longo; i corallini tornano alla difesa a tre. Ultimo brivido al minuto 45, quando Mungo – da posizione favorevole – spara abbondantemente sopra il montante.

Il punto consente alla Turris di tornare a muovere la classifica dopo il bruciante ko di Catanzaro: i corallini restano agganciati ai playoff e si preparano adesso alla sfida di domenica del Liberati, contro la capolista Ternana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA