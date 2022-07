Turris, il gioiellino Lombardo in prestito al Sassuolo

È «tra i prospetti più interessanti del panorama nazionale nel suo ruolo» ed ora ha la sua grande occasione. Il gioiellino della Turris Carlo Lombardo – attaccante classe 2005 – è stato trasferito al Sassuolo con la formula del prestito – con scadenza 30 giugno 2023 – con diritto di riscatto.

Lombardo, in forza nella scorsa stagione alla formazione corallina Under 17, «in occasione dell’ultima edizione della Viareggio Cup era stato aggregato proprio al Sassuolo, vittorioso in finale sui nigeriani dell’Alex Transfiguration».

L’operazione, emblema dell’attenzione che da sempre il club corallino rivolge ai giovani talenti ed alla loro crescita, è stata accompagnata dalla Turris con un fermo incoraggiamento al baby attaccante: «A Carlo Lombardo la S.S. Turris Calcio porge i più sentiti auguri di buon lavoro, certa che anche con i colori neroverdi farà valere tutte le sue qualità umane e tecniche».