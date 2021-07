Turris-Longo, dopo tre anni le strade si dividono: «È stato un onore»

Non c’è stato il colpo di scena, per la verità nemmeno preventivato. Dopo tre anni, le strade della Turris e di Fabio Longo si separano. È stata una decisione condivisa, come confermato - con tono segnato dall'emozione - dal presidente Antonio Colantonio. «Ho voluto fortemente questa conferenza con Fabio – spiega il patron –, perché non potevamo salutarci con un freddo comunicato. Né sarebbe bastato un semplice “grazie”. Fabio ha dato tutto per la maglia corallina. Da gladiatore è sempre rimasto in campo, non si è mai tirato indietro. Grazie è troppo poco. Questo ragazzo però ha l’esperienza e il carattere per capire quando uscire da una scena per conquistarne un’altra altrove. Sono sicuro che ovunque andrà farà molto bene. È stata una scelta condivisa, ma le porte della Turris per Fabio saranno sempre aperte. Quando e come vorrà. Il nostro legame sarà eterno, anche al di fuori del calcio».

Quindi lui, l’ormai ex capitano, che in tre anni, a suon di gol e prodezze, con ostinazione, ambizione e generosità ha contribuito a scrivere pagine di storia corallina. Una storia di nuovo vincente. «Tra me e il presidente è sempre bastato uno sguardo per capirci. Stavolta abbiamo capito che era il momento dell’arrivederci. Si dividono solo le strade calcistiche però, perché stima e bene rimarranno a vita. Faccio fatica a parlare, ma non sono triste, perché le emozioni e l’affetto che emergono oggi valgono più di tutto».

Quindi un messaggio alla piazza. «L’affetto della gente mi inorgoglisce. È stato un onore portare la fascia da capitano con questa maglia».

Mercato in entrata – Non solo il saluto a Fabio Longo. In giornata la Turris ha infatti annunciato un giovane classe 2000. Si tratta dell’esterno destro Christian Nunziante: «Assistito dall'agente Luca Scarcia – annuncia la Turris –, il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale, con opzione per la stagione successiva».

Nunziante si era svincolato dalla Cavese 1919: «con il club della sua città ha compiuto tutta la trafila delle giovanili (fatta eccezione per una parentesi nella Primavera del Foggia) per poi essere aggregato stabilmente alla prima squadra sia in serie D che in serie C (57 le presenze tra i professionisti nelle ultime tre stagioni)».

A margine dell’annuncio, il giovane esprime tutto il suo entusiasmo. «Sono felice di approdare in una piazza che ben conosco e dalla tifoseria calda come quella torrese. L'approccio con i dirigenti è stato ottimo. Spero di ripagare la fiducia di una società solida come la Turris e riscattare la stagione ultima di Cava, negativa per il risultato del collettivo».

Sulla sua collocazione tattica: «Nasco come esterno alto di centrocampo, ma sono stato utilizzato dai vari allenatori anche da mezzala e da terzino. In qualche occasione ho agito pure da attaccante laterale. Posso adattarmi a diversi sistemi di gioco».