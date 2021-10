Turris, girandola di emozioni al San Nicola: «Grande prestazione, Bari di serie superiore»

Alla Turris non sono bastati un gran primo tempo e due gol alla miglior difesa del girone, che in quest’avvio di campionato aveva subito – in sette partite – appena tre reti.

I corallini tornano da Bari con un 4-2 che, per quanto perentorio, è anche carico di rimpianti (emblematica l’occasione del 3-3 fallita da Tascone).

Diversi, dunque, gli spunti emersi dalla vibrante gara del San Nicola. Da un lato c’è la consapevolezza d’aver offerto – nel complesso – un’altra prestazione di spessore, al punto da mettere in difficoltà in diverse occasioni anche una corazzata come il Bari; dall’altro la sensazione d’esser incappati nel solito errore che – puntualmente – porta a concedere campo e iniziativa all’avversario nelle fasi iniziali della ripresa (avversario che stavolta ha inesorabilmente colpito, ribaltando lo svantaggio in soli undici minuti).

Filo conduttore del match – che nel complesso ha offerto spettacolo ed emozioni, senza un attimo di sosta – il bel gioco: da parte dei galletti, a tratti impressionanti sul piano dell’intensità, così come della Turris, che neppure al San Nicola è arretrata di un solo centimetro, nemmeno quando costretta in inferiorità numerica.

Al termine del match, l’analisi di mister Lorenzo Salvatore, in panchina al posto dello squalificato Caneo. «Anche a Bari ce la siamo giocata a viso aperto, non ci siamo snaturati nemmeno contro la capolista. Molto bene il primo tempo, in cui oltre ai due gol abbiamo prodotto anche altre occasioni, arrivandoci sempre attraverso il gioco. Poi quei quindici minuti di veemenza del Bari ad inizio ripresa hanno indubbiamente un po’ destabilizzato i nostri piani. L’espulsione ha ulteriormente compromesso l’andamento della gara ma comunque non abbiamo mai smesso di giocare, tant’è che con Tascone abbiamo sfiorato il 3-3, che ci avrebbe permesso di giocarcela fino alla fine».

Sulle scelte relative ai singoli: «Di Nunzio è stata una scelta tecnica, era giusto confermarlo dopo l’ottima prova contro il Latina. Bordo per Giannone? Volevamo più densità a centrocampo, anche perché il risultato era ancora favorevole. Il 3-5-2 in quel frangente ci stava».

Nonostante il 4-2, restano dunque importanti consapevolezze. «Siamo ovviamente dispiaciuti per il risultato, ma torniamo a casa convinti della grande prestazione offerta, al netto dei primi 10 minuti del secondo tempo. Non si possono regalare dieci minuti al Bari, che in organico ha diversi calciatori di categoria superiore. Noi comunque abbiamo continuato a giocare nonostante l’inferiorità numerica. Resto convinto che faremo buon campionato attraverso il bel gioco».