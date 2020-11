Ha convinto la prestazione della Turris nell’atteso derby contro la Juve Stabia, al punto da lasciar spazio anche ad una piccola dose di rammarico rispetto al risultato finale. «Faccio i complimenti ai ragazzi – esordisce mister Fabiano – perché hanno giocato con grande personalità e determinazione nonostante l’inizio in salita a causa dell’ingenuità costata l’iniziale svantaggio. Abbiamo reagito alla grande, dimostrando di essere in palla, sul piano mentale come su quello del gioco. Contro la Juve Stabia abbiamo disputato in assoluto una delle migliori partite per intensità, qualità di gioco e sofferenza, perché negli ultimi dieci minuti obiettivamente non ne avevamo. Insomma, abbiamo ulteriormente alzato l’asticella, tanto più che contro avevamo una squadra che, per organico, porrei subito dopo Ternana e Bari. Onorato la maglia? Lo facciamo sempre, derby o non derby. Qualche partita sotto tono ci può anche stare, fa parte del percorso di crescita. Peccato aver disputato questo derby senza tifosi. Sono certo che con il pubblico dalla nostra avremmo raccolto di più».

Rincara la dose il presidente Antonio Colantonio. «Ho visto una Turris fenomenale nel secondo tempo. Abbiamo espresso un gran bel gioco. Poi vorrei evidenziare un aspetto. Io non sarò un grande esperto di calcio, ma nel derby mi sono messo s’impegno ad osservare quanti passaggi consecutivi facesse la Turris. Ebbene, ne ho contati ben più di tre».

Assist immediatamente raccolto dal tecnico. «Abbiamo perso due partite: con la Paganese, facendo un possesso palla del 61%, e con il Potenza, arrivando ad un possesso addirittura del 70%. È evidentemente una nota di demerito aver perso quelle partite con una tale percentuale di possesso palla. Voglio dire, insomma, che a questi ragazzi non si può rimproverare nulla. Perché per crescere si passa necessariamente anche per qualche caduta».

Da Colantonio un ulteriore messaggio ai tifosi. «Detto che gli abbonamento varranno anche per la prossima stagione, voglio precisare che ci stiamo organizzando per chi vorrà invece usufruire del rimborso. A breve sarà disponibile un modulo in modo da raccogliere le richieste. Prima che il presidente della Turris, io ne sono tifoso, e quando ho chiesto un atto di fede ai nostri tifosi, non ho certo dimenticato i sacrifici che ci sono dietro a certi gesti».

Quindi il centrocampista Tascone, utilizzato contro lo Stabia come interno di centrocampo e risultato tra gli indiscusso protagonisti del derby. «Abbiamo disputato un’ottima partita. Nel primo tempo eravamo un po’ contratti, poi ci siamo messi a giocare e nel secondo avremmo anche potuto vincerla. Sapevamo quanto i tifosi ci tenessero e credo che da parte nostra sia arrivata una bella risposta. Il nuovo sistema di gioco? Contento della mia prestazione e di quella della squadra. Adesso però testa al Catania».

