La sconfitta di Monopoli e i contemporanei risultati positivi ottenuti da buona parte delle dirette concorrenti nella lotta per evitare i playout, hanno nuovamente spinto la Turris nel baratro della classifica. I corallini sono sempre quartultimi e lì resteranno anche se dovessero imporsi nello scontro diretto col Potenza, visto che le squadre in questo momento più vicine sono distanti quattro punti. A peggiorare la situazione, la vittoria del Messina terzultimo, che si è nuovamente fatto sotto (ad un punto dalla Turris).

In una situazione del genere, riprendono oggi, non certo nel miglior clima possibile, gli allenamenti in vista del match interno di domenica prossima. A Gaetano Fontana l'ingrato compito di risollevare l'ambiente, nuovamente precipitato nello sconforto. Guai però se qualcuno parla di un gruppo che ha paura, stando a quanto visto nella trasferta pugliese. «La difficoltà del primo tempo afferma il tecnico è stata determinata dal vento che fermava le traiettorie. Loro hanno sfruttato la superiorità numerica e i centimetri su palla inattiva. Non credo si tratti di paura, si tratta piuttosto di gare che nascono in questo modo. Abbiamo in più di un'occasione concluso verso la porta avversaria, penso ai tiri di Leonetti e Maldonado. Poi ci sono state altre azioni dove potevamo concludere o quantomeno fare scelte diverse, perché puntavamo la linea avversaria e potevamo sfruttare meglio la situazione: in questi casi, non siamo arrivati al tiro per scelte errate nell'ultimo passaggio».

E ancora: «La paura non deve nella maniera più assoluta subentrare. Avere paura significherebbe smettere di giocare. Mancano tante gare: ho sempre detto ai ragazzi che tutto dipende da noi. Se dovesse subentrare la paura sarebbe un freno, non ci consentirebbe di fare ciò che è nelle nostre potenzialità. È ovvio che quando c'è una sconfitta c'è sfiducia, ma abbiamo il dovere di capire cosa si è sbagliato e quello che si poteva fare. Se vogliamo vedere negativo o cercare responsabili, commettiamo un errore poco consono al momento attuale. Dentro ogni disamina vanno evidenziati errori da correggere, ma vanno valutate tante altre situazioni poco favorevoli e che in questo momento pesano come macigni. Abbiamo comunque l'obbligo di continuare a lavorare come stiamo facendo».

L'espulsione di, arrivata a inizio ripresa, resta nella mente di Fontana: «Il secondo tempo è stato fortemente condizionata da quest'episodio e dall'infortunio di. Perdendo due calciatori difensivi e di struttura, abbiamo subito pagato dazio su palla inattiva, prendendo gol. Ritengo l'espulsione una scelta piuttosto scellerata: l'attaccante ha proseguito l'azione, perdendo il tempo della giocata, ma aveva la possibilità di fare qualsiasi cosa. L'arbitro ci ha puniti oltremisura: a mio avviso non c'erano gli estremi per il rosso, il nostro centrale è intervenuto sulla palla. Con questo non vorrei sembrare quello che prova ad accampare scuse, anche se bisogna ammettere che queste decisioni spostano partite e prestazioni. In dieci siamo rimasti nella metà campo avversaria, poi è logico che rischi di prestare il fianco concedendo qualche occasione agli avversari».