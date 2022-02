Turris, si ferma anche Esempio: col Foggia gara a rischio

Un’altra defezione. L’ennesima di quest’ultimo mese, in cui la Turris è stata costretta a far fronte ad un’emergenza praticamente costante. Si ferma stavolta Stefano Esempio che, proprio nella rifinitura di questa mattina, ha rimediato un infortunio al ginocchio sinistro «la cui entità – fa sapere il club – sarà meglio valutata a seguito degli esami cui si sottoporrà nelle prossime ore». Contro il Latina – fischio d’inizio domani al Francioni alle 14.30 – mancherà anche Zanoni, alle prese con una lieve indisposizione.

«La squadra si è allenata bene e ancora meglio dopo le ultime due battute d’arresto», così a margine della rifinitura mister Caneo, che giovedì ha deposto come teste, in Corte d’Assise a Cosenza, nel processo sulla morte dell’ex compagno di squadra Bergamini. «Il gruppo è compatto, sa quello che vuole ed ha anche la giusta lucidità per comprendere le difficoltà di certi momenti della stagione. Dispiace per le ultime defezioni, in particolare per l’infortunio di Esempio, proprio mentre stiamo gradualmente recuperando la piena efficienza tecnica e fisica di alcune individualità che ci permettono indubbiamente di giocare con maggiore qualità. Al contempo, però, conto tanto sul contributo delle alternative che abbiamo in rosa, unito alla forza del collettivo ed alla mentalità acquisita. La gara col Catania testimonia che si aspetta oramai al varco la Turris per batterla, ma ciò è figlio della considerazione che ci siamo meritati sul campo».

Convocati – Rientra Finardi, si ferma invece Zanoni (indisposizione), che va ad aggiungersi ad Esempio, Varutti e Tascone.

Venti i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Loreto, Manzi, Sbraga.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Zampa.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.

Verso il Bari – Comincerà lunedì la prevendita dei biglietti in vista della gara del Liguori di martedì contro il Bari. Confermate fasce di prezzo e riduzioni, i tagliandi saranno disponibili – per il pubblico corallino – presso i botteghini lato tribuna nelle giornate di lunedì (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19) e martedì (dalle 10 alle 12 e dalle 15 fino ad inizio gara).

Attiva già da quest’oggi, invece – come disposto nel corso della riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza – la prevendita dei biglietti per il settore ospiti.

Turris-Foggia «a rischio» – Nel frattempo, è finita al vaglio dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive la gara – del Liguori – del 22 febbraio contro il Foggia, per cui è stato sospeso ogni «giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi», sicché, «fino all’assunzione di determinazioni in merito», l’Osservatorio ha incaricato «le Leghe competenti di non avviare la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Foggia».