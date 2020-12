Era stato regolarmente convocato per la trasferta di Catanzaro, poi – nella notte tra sabato e domenica – il violento malore che lo ha costretto a lasciare il ritiro: nelle prossime ore il portiere corallino Flavio Lonoce sarà sottoposto ad intervento di appendicectomia presso una struttura sanitaria di Bari. Lo ha reso noto il club corallino, che ha rivolto «i più sinceri auguri di pronta guarigione» al giovane, tra i protagonisti della cavalcata vincente della passata stagione. «Dirigenti, staff tecnico e compagni augurano un veloce rientro in gruppo al giovane Flavio. Rientro che, stimato a cavallo della sosta natalizia del campionato, certamente non tarderà ad arrivare, considerate la dedizione e la professionalità che il promettente portiere classe 2000 mette nel suo lavoro».

Restano invece da monitorare, in vista del prossimo – probante – match interno contro il Teramo, le condizioni del centrocampista Antonio Romano, uscito anzitempo dal rettangolo verde del Ceravolo per un fastidio muscolare.

Il messaggio di solidarietà – Con una nota ufficiale, la Turris ha espresso «massima solidarietà e vicinanza» al presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata, a seguito del tentativo di aggressione subito ieri all’esterno dello stadio Viviani, dopo il ko per mano della Viterbese. «Ogni forma di violenza – così il presidente Antonio Colantonio – va sempre condannata. Non entro chiaramente nel merito delle dinamiche e dei malumori che possono esserci in un’altra piazza, dico solo che nel calcio ci vorrebbero maggiore riconoscenza e memoria lunga nel giudicare le dirigenze. Spero che il calcio a Potenza possa continuare a farlo Caiata dopo i grandi risultati della sua gestione».

