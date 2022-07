Turris, ecco Invernizzi: baby centrocamposta scuola Milan

Un altro baby alla Turris. Dopo Emanuel Ercolano, esterno destro classe 2000 giunto in prestito dalla Samp, approda in casacca corallina anche Andrea Invernizzi.

«Centrocampista dalla propensione offensiva, tatticamente duttile e capace di ricoprire più ruoli, dalla mezzala al laterale sinistro, Invernizzi – classe 2000 – è cresciuto nel vivaio del Milan per poi passare alla Primavera dell’Ascoli. Dal Club marchigiano è stato trasferito prima in prestito e poi a titolo definitivo al Seregno, nelle cui fila ha disputato le ultime tre stagioni contribuendo alla promozione dalla serie D alla C (29 presenze, 2 gol e 3 assist) e collezionando 32 presenze e 1 gol nell’annata 2021-22 tra i professionisti». Il giovane ha sottoscritto un contratto che lo lega alla Turris fino al 30 giugno 2023 e che «fissa, altresì, le condizioni per il rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva».

Invernizzi è pronto alla nuova avventura ed a misurarsi con il raggruppamento meridionale: «Sono affascinato dal progetto della società, che vuole replicare quanto di buono fatto nell’ultima stagione, e dalla possibilità di confrontarmi con il livello tecnico della serie C al Sud, in un girone con molte piazze calorose cui non è da meno Torre del Greco».