Turris-Juve Stabia si decide in due minuti: Maniero sblocca, Caldore fa 1-1

Finisce 1-1 il derby del Liguori fra Turris e Juve Stabia. Un pari che sta decisamente stretto ai corallini, parsi letteralmente rigenerati dalla cura Fontana al punto di ritrovare i convinti applausi del comunale dopo la feroce contestazione incassata contro il Foggia.

Botta e risposta – Dopo un primo tempo a tratti travolgente, corallini a segno ad inizio ripresa con Maniero, che realizza in acrobazia il meritato vantaggio; due minuti e Caldore inchioda il risultato sull’1-1 con un’inzuccata sugli sviluppi di un calcio piazzato. Le vespe si confermano quarta forza del girone, mentre i corallini lanciano perentori ed incoraggianti segnali in chiave salvezza.

La gara – Lunga la lista degli indisponibili per mister Fontana, che deve rinunciare a Leonetti, Santaniello, Giannone, Manzi e Contessa. Nel 4-3-3 corallino torna Di Nunzio in difesa, a comporre la coppia centrale con Frascatore, con Vitiello e Boccia ad agire sulle fasce; mediana affidata a Franco, Haoudi e Ardizzone; inedito il tridente, con Ercolano (inesauribile) e Stampete a sostegno di Maniero (che stringe i denti e scende in campo). Modulo speculare per le vespe di Colucci.

Decisamente più Turris che Stabia nella prima frazione di gioco. Primo sussulto corallino dopo quattro minuti, quando Maniero – imbeccato sotto misura da Ercolano – va di testa ma non inquadra la porta da posizione ravvicinata. Replica Stabia al 12’ con l’ex Pandolfi, pericoloso con un velenoso diagonale che sfiora il palo e si spegne sul fondo. Gran sgroppata di Ercolano al minuto 17 e conclusione dal fondo che frutta però solo un corner. Ghiotta occasione Turris al minuto 26: la confeziona Haoudi per Ardizzone, che di testa – sotto misura – manca di un nulla l’impatto con la sfera. Nemmeno un minuto e Stampate, lanciato a rete, divora letteralmente il gol del – meritato – vantaggio. Sarracino ci prova per lo Stabia, ma Perina si distende e blocca in sicurezza. Pandolfi tenta la soluzione di testa ma senza inquadrare la porta. Ardizzone dalla lunga distanza: sfera a fil di palo. S’accendono gli animi in campo al minuto 39: pagano col giallo Boccia e Scaccabarozzi. Un minuto più tardi Di Nunzio va di testa sugli sviluppi di un corner e trova Altobelli a sventare proprio sulla linea. Si salva invece Barosi con un’efficace smanacciata sulla staffilata dalla distanza di Franco diretta all’incrocio: sfera in corner.

Nella ripresa subito un cambio per Fontana: dentro Gallo a rilevare Stampete, con Haoudi avanzato quindi nel tridente offensivo. La Turris la sblocca al 3’ - sugli sviluppi di un traversone di Ercolano - con una gran giocata in acrobazia di Maniero su sponda di Haoudi. Liberatorio l’urlo del Liguori ma l’esultanza dura appena due minuti: immediato il pari Stabia nel segno di Caldore, che fa 1-1 di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Doppio cambio per Colucci al minuto 16: furi Zigoni e Pandolfi (beccato dal pubblico corallino per i suoi turbolenti trascorsi a Torre del Greco) per Santos e D’Agostino. Turris a un passo dal raddoppio al 20’, ancora con Maniero, che stavolta va di testa – su traversone di Haoudi – e trova la decisiva opposizione di Barosi, che si salva in corner. Replica Stabia con Mignanelli: velenosa la sua conclusione da posizione defilata. Poco dopo la mezz’ora delizioso tocco in profondità di Franco ad innescare Maniero, che conclude però sull’esterno della rete. Intanto altro cambio per Fontana: Acquadro per Ardizzone; nello Stabia Bentivegna per Guarracino, quindi Gerbo per Ricci. Nella Turris Zampa per Haoudi e Longo per Maniero (applausi a scena aperta per lui). Nel secondo dei quattro minuti di recupero fiammata di Ercolano, che rimedia solo un corner.

Finisce con un pari. E col Liguori che torna ad applaudire.