Turris ko a Bari: gran primo tempo, galletti travolgenti nel secondo

Arriva a Bari la prima sconfitta esterna per la Turris. I corallini – dopo tre vittorie consecutive – cadono al San Nicola al termine di una gara ricca di emozioni: Turris impeccabile nella prima frazione, troppo Bari poi nella ripresa. Finisce 4-2 per i pugliesi, che consolidano così il primato solitario.

Nel 3-4-3 di mister Salvatore (squalificato Caneo), confermato Di Nunzio al centro della difesa (Manzi ed Esempio nel ruolo di braccetti); in mediana la coppia centrale Franco-Tascone, sulla destra c’è Loreto al posto di Ghislandi (convocato in Nazionale Under 20); confermato il tridente Giannone-Leonetti-Santaniello.

Otto minuti ed è vantaggio Turris. Lo sigla Giannone – su assist dalla destra di Varutti con velo di Leonetti – con una micidiale conclusione dal limite diretta all’angolino basso, dove Frattali non può arrivare. Il pareggio del Bari arriva al minuto 21: Cheddira – su di lui c’è Loreto – raccoglie in area, si gira e insacca sotto misura. Il Bari riacquista fiducia e un minuto più tardi si rende pericoloso con Simeri, che va di testa su traversone dalla sinistra di Botta, ma non inquadra la porta. Il Bari preme e al 26’ ci prova con Cheddira, che stavolta alza troppo la mira. La Turris tiene bene e mette sistematicamente in difficoltà i galletti con la propria manovra. Corallini pericolosi con Giannone al minuto 33: potente la sua conclusione dalla distanza, che finisce di poco alta sul montante. Il 2-1 Turris arriva al minuto 36: chirurgica la conclusione di Leonetti, che – su assist di Esempio – finalizza un’altra avvolgente azione dei suoi.

Nella ripresa, subito un cambio per il Bari: dentro Marras a rilevare Simeri. Veemente l’approccio dei galletti, che in undici minuti ribaltano lo svantaggio. Passano venti secondi e D’Errico fa 2-2 con una micidiale conclusione su traversone dalla destra. Un minuto più tardi Cheddira divora di testa il gol del sorpasso. Nove minuti e arriva il primo cambio per la Turris: dentro Bordo a rilevare Santaniello. Un minuto più tardi Marras pennella dal vertice e sfiora l’incrocio dei pali. Il sorpasso barese arriva all’11’: gran conclusione di Botta che si stampa sulla traversa, sugli sviluppi raccoglie in area Scavone, che di potenza scarica in rete il pallone del 3-2. Piove sul bagnato per la Turris, che al 19’ si ritrova in inferiorità numerica per il rosso diretto rimediato da Di Nunzio (fallaccio ai danni di Cheddira, lanciato a rete). Botta s’incarica della susseguente punizione, neutralizzata da Perina. Intanto, l’ingresso in campo di Lorenzini a rilevare Giannone e Turris con il 3-4-2. Occasionissima corallina al minuto 25 con Tascone, che da posizione ravvicinata spara su Frattali. Altri due cambi per la Turris: dentro Sartore e Longo, per Leonetti e Franco. Nel Bari Mallamo per l’infortunato Scavone. È ancora il Bari a premere con insistenza. Cheddira s’invola pericolosamente in profondità, ma su di lui è efficace il recupero di Manzi. Gara chiusa al minuto 38, quando Terranova – di testa – fa 4-2 sugli sviluppi di una punizione di Botta.

In classifica avanza al secondo posto il Catanzaro, corsaro a Pagani. Corallini a ridosso dei giallorossi a braccetto a quota 13 con Palermo (prossimo avversario al Liguori), Taranto, Virtus Francavilla e Monopoli.