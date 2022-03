Turris decimata da Covid e infortuni, ko anche a Catanzaro

Cade ancora la Turris, che a Catanzaro incassa la terza sconfitta consecutiva. Alle aquile calabresi bastano dieci minuti per regolare la pratica: di Vandeputte e Iemmello le reti che stendono i corallini e consentono ai giallorossi di consolidare il secondo posto.

Al Ceravolo il fischio d’inizio slitta di 45 minuti a causa delle cinque positività al Covid rilevate in mattinata nel gruppo squadra corallino (il giro di tamponi è stato effettuato in albergo per i sintomi manifestati da alcuni tesserati). È una Turris letteralmente decimata. Agli assenti Santaniello, Pavone, Bordo ed Esempio, si aggiungono i forfait dell’ultima ora di Tascone e Manzi. Solo panchina per l’acciaccato Giannone.

Scelte obbligate, quindi, nella composizione dello schieramento iniziale, sistemato con un 3-5-2 (in panchina c’è il preparatore dei portieri Maggiani).

Avvio choc al Ceravolo: dieci minuti e la Turris è sotto di due reti. Nemmeno un minuto e Vandeputte raccoglie in area su traversone dalla destra e, con la complicità di Perina, realizza l’1-0. Longo e Franco tentano la soluzione dalla distanza ma non inquadrano la porta. La centra invece Iemmello, che al minuto 10 elude Di Nunzio e fa 2-0 con una gran giocata, insaccando sotto misura. Per la Turris ci provano prima Zampa (debole la sua conclusione) e poi Leonetti, al tiro da posizione favorevole sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina (l’occasione è ghiotta ma Branduani fa buona guardia e si rifugia – di nuovo – in corner). Un’occasione per parte allo scadere della prima frazione: Catanzaro a un passo da tris con Fazio, che tutto solo in area spara incredibilmente sul fondo; sul fronte opposto Branduani neutralizza una conclusione interessante di Nunziante. È comunque una Turris viva, a dispetto delle – solite – pesanti defezioni e del doppio svantaggio.

Nella ripresa, tre minuti e la traversa dice di no a Iemmello: delizioso il suo tocco morbido a scavalcare Perina, nell’occasione graziato dal montante; decisivo invece il portiere corallino pochi minuti più tardi su Verna, al tiro tutto solo in area. Di un nulla fuori il sinistro al volo di Franco al 12’. Piove sul bagnato per la Turris, che al quarto d’ora perde anche Varutti: al suo posto Zanoni. Biasci ci prova in tre occasioni nel giro di dieci minuti: prima con un tiro a giro di poco alto sulla traversa, poi con un rasoterra e con una soluzione di testa neutralizzati da un attento Perina. Alla mezz’ora costretto al cambio anche Leonetti, che ha la peggio in uno scontro di gioco; spazio quindi al baby Nocerino.

È una Turris letteralmente imbottita di giovani (nel frattempo, dentro Iglio per Franco), che però se la gioca con personalità e determinazione a dispetto di un risultato ormai segnato. Longo tenta la soluzione in acrobazia (sfera alta sul montante), poi – allo scadere – Vazquez fallisce clamorosamente il 3-0.

Mercoledì corallini di nuovo in campo per il recupero del secondo tempo contro il Campobasso.