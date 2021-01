Doveva essere l’occasione del riscatto dopo il bruciante e meritato ko nel derby contro l’Avellino, ed invece per la Turris è arrivata a Francavilla la seconda sconfitta consecutiva. Meritata anche questa. Gara già fortemente indirizzata nel primo tempo, concluso dalla Virtus sul doppio vantaggio per effetto delle reti di Vazquez e Ciccone; nella ripresa riapre i giochi capitan Longo, che restituisce fiducia ai suoi, poi il 3-1 realizzato in contropiede da Zenuni, che spegne defintivamente la verve biancorossa.

Nel 3-5-2 corallino, la novità dell’ultima ora è rappresentata dal forfait di Tascone, infortunatosi nella fase del riscaldamento pre-gara e sostituito dal giovane Fabiano. In avanti, con Giannone ancora acciaccato, c’è Romano ad agire alle spalle di Pandolfi, regolarmente in campo.

Padroni di casa immediatamente propositivi. La prima occasione da gol arriva al minuto 21: la confeziona la Virtus con Ciccone, che ci prova con un velenoso sinistro dal limite che finisce di poco al lato della porta difesa da Abagnale. Risponde la Turris con Pandolfi, che impatta di testa sugli sviluppi di un corner di Franco, ma – da posizione favorevole – spedisce sopra il montante. La Virtus preme con maggiore intensità e sfiora il gol prima con Ciccone, su cui è decisivo Abagnale, poi con Di Cosmo, che – profittando di un infortunio di Di Nunzio – va al tiro da posizione ravvicinata ma spedisce incredibilmente sul fondo. Micidiale uno-due pugliese fra il 41’ ed il 44’. I padroni di casa la sbloccano su rigore – propiziato da un fallo di mano di Di Nunzio – con Vazquez, che insacca spiazzando Abagnale. Il raddoppio tre minuti più tardi: lo sigla Ciccone, che di sinistro pennella una traiettoria a giro su cui nulla può l’estremo difensore corallino. Immediata la reazione della Turris, che sfiora il gol con Pandolfi: la potente conclusione dell’ex Entella, smorzata da Costa, si infrange sul palo.

Nella ripresa, subito due cambi per i corallini: dentro D’Ignazio (per Lorenzini) e Persano (per Fabiano); è poi la volta di Longo, chiamato a rilevare Franco. Turris dunque con il 3-4-3, con Longo e Pandolfi ad agire sugli esterni, e Persano terminale offensivo. Proprio il capitano la riapre al quarto d’ora, con un’inzuccata su perfetto assist di Rainone, che restituisce verve e fiducia ai suoi. Cinque minuti più tardi, ottimo recupero nella trequarti di Persano, che avanza palla al piede ma conclude abbondantemente fuori misura; sull’ex Rieti è poi decisivo Caporale, con un tempestivo anticipo in area. Alla mezz’ora spreca ancora Pandolfi, costretto poi a chiedere il cambio per un problema al ginocchio. Al suo posto il giovane Ventola; Fabiano tenta il tutto per tutto e gioca la carta Alma a rilevare uno spento Signorelli. Virtus ad un passo dal tris con Vazquez, che centra l’incrocio dei pali con una potente conclusione dal limite. Non fallisce invece Zenuni, che chiude definitivamente i giochi con un delizioso pallonetto.

La Turris conferma dunque i segnali di flessione già emersi nel derby di sette giorni fa contro l'Avellino e subisce - non era mai successo prima d'ora - il secondo stop consecutivo. Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale. I corallini saranno di scena a Viterbo: sfida salvezza, dunque, senza Di Nunzio, Lorenzini e Pandolfi, per i quali scatterà il turno di squalifica per effetto dei cartellini gialli rimediati quest’oggi.

Nel post partita, l’intervento del presidente Colantonio. «Quando sei così sbilanciato alla ricerca del pari, può succedere che invece finisci col prendere il colpo del definitivo ko. Adesso dobbiamo solo pensare a ritrovare la nostra umiltà ed a mantenere la calma». Sugli eventuali risvolti di mercato in chiave Pandolfi: «Per me il mercato è chiuso. Mi sono anche stancato di tutte queste voci su Pandolfi».

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA