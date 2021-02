Sul cammino della Turris, adesso, lo scoglio Bisceglie. Dopo quella di Viterbo, dunque, un’altra delicata sfida salvezza, che arriva nel primo – vero – momento critico della stagione dei corallini, reduci da tre sconfitte consecutive e chiamati a rimettersi in carreggiata per mantenere rassicurante il distacco dalla zona calda della classifica.

Alla vigilia del match del Liguori, l’intervento di Fabio Longo. «È indubbiamente un momento delicato – così il capitano – ma stiamo lavorando con intensità. Non abbiamo perso di vista nemmeno per un istante il nostro obiettivo ed è solo su quello che stiamo concentrando ogni sforzo. Stiamo lavorando sugli errori commessi nelle ultime uscire e pensiamo solo al Bisceglie, per sbagliare il meno possibile e portare punti a casa, preziosi sia per la classifica che per il morale».

Dopo la partenza di Pandolfi, la società ha riposto piena fiducia nel gruppo allestito in estate. «Siamo gli stessi di inizio campionato – continua Longo – e sappiamo che abbiamo il dovere di uscire da questo momento. Ne usciremo. Servono lavoro, sacrifici, determinazione e umiltà. Ne usciremo con la forza del gruppo».

Convocati - Contro il Bisceglie ci sarà regolarmente Giannone. In mediana, al preannunciato forfait di Signorelli si aggiunge anche quello di Tascone.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, il tecnico Fabiano ha diramato l'elenco dei ventiquattro calciatori convocati per la gara contro i nerostellati (fischio d'inizio alle ore 15): oltre ai due centrocampisti, fuori anche Brandi, Sandomenico e Giordano. Prima convocazione per il neo acquisto Pitzalis.

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D'Alessandro, D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Carannante, Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Esposito, Romano.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Persano, Salazaro, Ventola.



Riforma playout – Nel frattempo, cambiano drasticamente scenari e prospettive per le squadre – direttamente e potenzialmente – coinvolte nella corsa alla salvezza nel girone C di serie C. Con delibera del Presidente Federale (che sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile), è stata infatti approvata «per la stagione sportiva 2020/2021, la modifica dei criteri di retrocessione e dei playout del girone C del campionato Serie C, in deroga a quanto previsto dall’art. 49 comma 1, lett. b) delle NOIF».

Questo il nuovo meccanismo, che esclude la retrocessione diretta in D dell’ultima classificata, prevedendo spareggi salvezza tra le ultime quattro.

«La disputa dei playout il girone C avviene tra le squadre classificatesi all’ultimo, penultimo, terzultimo e quartultimo posto del girone, secondo la seguente formula:

a) la squadra quartultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra ultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra ultima classificata;

b) la squadra terzultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata;

c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato Serie C.

Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine della regular season del Campionato Serie C al penultimo e ultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato di Serie D.

Alle gare di Play Out si applica la normativa di cui all’art. 57 delle NOIF (“Gare effettuare a cura degli organi federali”).

La squadra ultima classificata al termine della regular season del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quartultima sia superiore a 8 punti.

La squadra penultima classificata al termine della regular season del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco dalla squadra terzultima classificata sia superiore a 8 punti».

