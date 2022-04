Turris, la carica di Leonetti: «Esultanza liberatoria. Vogliamo i playoff»

Turris di nuovo nel segno di Leonetti. Come nell’ultima vittoria – era il 6 marzo – con la Fidelis Andria. Tre punti vitali, quelli raccolti contro la Virtus Francavilla, valsi a riagganciare il treno playoff in vista – adesso – di un rovente rush finale. Quello che ha deciso la sfida contro la Virtus è stato il dodicesimo sigillo in campionato per l’attaccante, che ha così eguagliato lo score dello scorso anno al Matelica: «Obiettivi? Non me ne pongo. Io dò il massimo in ogni partita e spero sempre di far gol. Per me, ma prima ancora per la squadra. L’esultanza contro il Francavilla è stata una liberazione, perché quando non segni e quando non vinci inevitabilmente la pressione sale». Riagganciati i playoff, la Turris torna adesso padrona del proprio destino: «Contro la Virtus era fondamentale vincere. Sono contentissimo, tutti noi lo siamo. Ed ora altre due gare in cui dare il tutto per tutto. Tutto il gruppo vuole i playoff, quindi ce la metteremo tutta per centrare questa qualificazione. Adesso andiamo a Messina per fare la nostra partita puntando ai tre punti, senza mezzi termini. Speriamo di continuare con la grinta messa in campo contro il Francavilla». Ed a proposito di grinta, è stato bruciante l’approccio al secondo tempo contro i pugliesi. «Ci serviva un approccio importante per prenderci i tre punti. Il pareggio non serviva a niente.