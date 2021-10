Turris, la dedica di Giannone dopo il derby: «Questa vittoria è tutta per i tifosi»

Voleva a tutti i costi riscattarsi la Turris, reduce da due sconfitte consecutive nel giro quattro giorni. E riscatto è stato, in un derby intenso e combattutto contro la Juve Stabia. Le due perle di Giannone hanno letteralmente infiammato il Liguori; i tre punti, intanto, consolidano una classifica sempre più interessante.

Si gode il successo il presidente corallino Antonio Colantonio, che insiste però su un obiettivo: «Dobbiamo metterci del nostro per giocare i derby col pubblico. La polizia fa giustamente il suo lavoro e se mancano le condizioni, scattano poi i divieti. Noi dobbiamo insistere, lavorare e porre i presupposti giusti, perché derby come questo devono giocarsi col pubblico: chi vive lo stadio sa, l’effetto magico si ha solo con ti tifosi, anche quando si beccano. Anche quello è spettacolo. L’importante è che non si arrivi mai alla violenza». Nel frattempo, in attesa che anche il tifo organizzato torni al Liguori, il pubblico corallino sta rispondendo in maniera importante, complici anche le iniziative messe in atto dalla società. «Quando è cominciato il campionato – continua Colantonio –, con una capienza limitata al 50%, non si potevano praticare certi prezzi. Oggi invece, col 75%, abbiamo avuto la possibilità di fare quelle cose che andavano fatte all’inizio. Oggi una famiglia con un bimbo piccolo euro può con trenta venire in tribuna e assistere ad uno spettacolo meraviglioso. E devo dire che ne ho visti tanti di bambini. Spero che tutte queste iniziative facciano innamorare le generazioni future. Cosa che magari è mancata negli ultimi anni, in cui la Turris è stata lontana da certi palcoscenici, ma questa non è assolutamente una critica nei confronti di chi ha operato prima di noi».

Quindi mister Caneo, che comincia la sua analisi da un dato statistico: la vittoria al Liguori contro la Juve Stabia mancava dalla stagione 1992/93. «Complimenti ai ragazzi, che stanno ottenendo risultati importanti contro squadre blasonate. Abbiamo vinto questo derby con merito contro una signora squadra, quindi i meriti crescono».

Dopo un primo tempo poco brillante, nel secondo la Turris ha avuto un impatto deciso e travolgente. «Nel primo tempo abbiamo giocato bene fino alla trequarti, senza però riuscire a trovare gli attaccanti. Ci siamo chiariti nell’intervallo, quando ho detto ai ragazzi di far giocare con più qualità gli attaccanti ed a loro di ritrovarsi. Lo hanno fatto, tant’è che sono arrivati subito i due gol. Sono contento, perché vincere significava dar credito a questi ragazzi che stanno portando avanti un campionato importante. Mancano venti punti alla salvezza e nel frattempo dobbiamo stare calmi, anche quando non arrivano i punti, perché ogni volta che si perde una o due partite sembra sia la fine del mondo. Non deve essere così, perché le partite si possono anche perdere, l’importante è che ci siano comunque determinati contenuti, che a noi non sono mai mancati e che sono poi quelli che permettono di tornare alla vittoria e di riprendere il percorso». Sull’atteggiamento tattico registrato nel derby (dal 3-4-3 al 3-5-2): «Era per dare maggiore protezione alla squadra, perciò ho preferito inserire un centrocampista in più. I ragazzi comunque mi seguono e si esprimono allo stesso modo al di là dei moduli e questo mi rende parecchio contento». Sui singoli: «Giannone per noi è tanta roba. Finardi lo vedo tutti i giorni in allenamento, vedo la sua disponibilità e i suoi sacrifici: situazioni che leggo, registro e poi traduco in una maggiore presenza in squadra».

Ha deciso il derby con due perle, una di destro (suo piede “debole”) ed una di sinistro. Si tiene stretta la gioia della doppietta Luca Giannone, che al contempo esalta la grande prestazione dell’intera squadra. «È stato bello essere decisivo, però il merito di questa vittoria è di tutti i ragazzi, che in settimana hanno lavorato duro. Dopo due sconfitte consecutive, tutti volevano essere protagonisti. E tutti, da chi gioca meno a chi gioca sempre, hanno dimostrato di avere gli attributi. Abbiamo affrontato la Juve Stabia con l’atteggiamento giusto. Incontravamo una squadra preparata, che ha impattato bene e chiuso gli spazi. Noi però siamo stati pazienti, magari meno fluidi del primo tempo, poi decisamente meglio nel secondo. Ripeto, i ragazzi hanno dato tutto, merito anche del grande sostegno che gli ultras ci hanno dato prima della gara: questa vittoria è soprattutto per loro. Onestamente eravamo un tantino preoccupati perché volevamo assolutamente sbloccarci, al tempo stesso però sapevamo che col gioco avremmo potuto superare quel momento. Dobbiamo continuare ad essere positivi. Il gol di destro? Ci ho provato, l’ho impattata bene. È stato un bel gol».