Turris, con la Gelbison rientra Leonetti: «Nella testa solo la salvezza»

C’è anche Vito Leonetti tra i convocati di Fontana per la sfida salvezza in programma domani pomeriggio – in programma c’è il turno infrasettimanale – al Liguori. La Turris, reduce dal pari a reti bianche di Latina, se la vedrà con la Gelbison (sconfitta di misura nell’ultimo turno dal Pescara). Sfida cruciale per i corallini, a -4 in classifica proprio dai cilentani e chiamati per forza di cose a fare bottino pieno in chiave salvezza diretta. Ci sarà, dunque, anche Leonetti, costretto al forfait al Francioni a causa di un trauma alla caviglia.

Alla vigilia del match del Liguori, l’intervento del baby portiere Gaetano Fasolino, tra i protagonisti delle ultime tre gare. «La gara di Latina – analizza il giovane – ha consolidato nel gruppo la consapevolezza di quel che possiamo dare in virtù del lavoro che stiamo portando avanti settimana dopo settimana con il mister. Certo, c’è l’amaro in bocca per aver lasciato due punti che potevano darci sicuramente una spinta in più, ma se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno sicuramente dobbiamo pensare al fatto che il pareggio ci ha consentito di allungare la striscia positiva di risultati e di continuare a muovere la classifica. Sappiamo che possiamo esprimerci ancora meglio. Mancano sette partite, per noi sono sette finali. Sappiamo di essere un gruppo forte, dobbiamo continuare a dare il 200%. La Gelbison? Domani ci aspetta una battaglia, l’affronteremo col sangue agli occhi. Non vediamo l’ora di andare in campo e fare di tutto per prenderci l’intero bottino. Dovremo bruciare l’erba del Liguori perché è casa nostra e deve essere il nostro fortino, anche grazie alla spinta dei nostri tifosi».

C’è anche il suo zampino nel filotto di risultati positivi: «Tutti noi abbiamo un solo obiettivo nella testa, la salvezza, e stiamo lavorando per raggiungerla. Personalmente posso dire d’esser contento di potermi misurare in un campionato così importante ed in questa piazza. Per questo sono grato alla Turris, al presidente, al direttore ed a mister Fontana, che tra l’altro ho già avuto in passato. Aggiungo anche mister Maggiani che fin dal primo giorno ha creduto in me. La mia gratitudine è davvero tanta verso di loro».