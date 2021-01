Tanto prezioso quanto sudato il punto ottenuto – in extremis – contro la Vibonese. La Turris svolta a quota 27 al giro di boa e resta agganciata al treno playoff. Un risultato affatto preventivato ad inizio campionato, valso ai corallini l’etichetta di matricola terribile. E domenica torna al Liguori un derby storico. Contro l’Avellino di Braglia, reduce dalla vittoria di misura nel derby contro la Cavese. Dall’infermeria corallina arrivano intanto rassicuranti previsioni su Rainone e Giannone, tenuti a riposo contro la Vibonese (rispettivamente per un problema alla caviglia ed un lieve fastidio muscolare): entrambi dovrebbero essere regolarmente a disposizione di mister Fabiano per il derby contro i lupi.

Intanto, torna sul pari contro la Vibonese, il centrocampista Antonio Romano. Sua l’inzuccata valsa il definitivo 1-1. «Affrontavamo una diretta concorrente nella corsa alla salvezza e dunque non era affatto facile. C’è stato un buon approccio da parte nostra, loro sono stati bravi a colpirci, ma poi l’abbiamo recuperata con merito, tenendo il pallino del gioco. Non avremmo assolutamente meritato di perderla. Il gol? Contento soprattutto perché è servito a recuperare la partita al 90’. E poi lo dico sempre a Daniele (Franco) di crossare, anche in allenamento».

Quindi il direttore generale dell’area tecnica, Rosario Primicile. «Non era affatto facile contro un avversario venuto qui a giocare dietro la linea del pallone. Ho visto una Turris brava e tanto caparbia, che ci ha creduto fino alla fine. Giro di boa a 27 punti? Non guardiamo la classifica, né chi ci precede o ci sta dietro. Noi puntiamo solo a quota 40».

Sul mercato: «Stiamo bene così. Ad ora non sono previste operazioni in entrata né in uscita. Abbiamo una squadra solida, che sta bene insieme. I calciatori sono contenti qui a Torre, anche perché ognuno ha il suo spazio e la gara contro la Vibonese è emblematica in questo senso. Il rinnovo Lame? Ha finora avuto poco spazio, ma si è sempre fatto trovare pronto. Adesso lavoriamo ai prossimi contratti in scadenza, perché la Turris ha tutto il piacere di trattenere quei calciatori».

