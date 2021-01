È ormai avviata alla stretta finale la trattativa intavolata con la Juve per Luca Pandolfi. Questa mattina, in videocall, si è svolto il confronto tra il team coordinator della Juventus Under 23, Claudio Chiellini, ed il direttore generale dell’area tecnica corallina, Rosario Primicile. Il club bianconero ha formulato un’offerta, che in giornata sarà regolarmente formalizzata. Si registra tuttavia una certa distanza tra la proposta della Vecchia Signora e la richiesta della Turris: da qui, la previsione di una serie di bonus allo scopo di limare il dislivello. In serata potrebbe dunque intervenire l’eventuale controproposta corallina. La giornata di domani, in un senso o nell’altro, sarà dunque risolutiva.

Nel frattempo, la società del presidente Colantonio si è già mossa nell’ottica di un’eventuale cessione di Pandolfi. La partenza dell’ex Entella sarà naturalmente compensata da un innesto ed al momento sono un paio i profili al vaglio della Turris.

