Turris, con la Paganese per entrare nella storia: divieto per i tifosi azzurrostellati

Niente Liguori per i tifosi della Paganese. Il divieto di trasferta per i tifosi azzurrostellati è stato disposto dal Prefetto «in recepimento anche della proposta formulata dal Questore di Napoli»: la misura è scaturita dall’ultima determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del conseguente rinvio al Gruppo Operativo di Sicurezza «per l’adozione di misure organizzative adeguate ai profili di criticità rilevati» in relazione al derby.

Il divieto è scattato a distanza di una settimana dalla determinazione con cui l’Osservatorio, riconosciuti i «profili di rischio» del derby, aveva disposto (un sostanziale via libera con) la «vendita dei tagliandi ai residenti nella – sola – Provincia di Salerno» con «implementazione del servizio di stewarding» e «rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio».

Il giro di vite è poi scattato con l’ultima determinazione, di due giorni fa, con cui l’Osservatorio ha invece «suggerito» l’adozione «in sede di GOS» della più stringente misura della «vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Salerno – esclusivamente per il settore ospiti – nel numero stabilito dall’Autorità di P.S.»: da qui l’ulteriore valutazione dei profili di rischio, con l’adozione della più drastica misura del «divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno».

Derby per la storia - Ultimo appuntamento della regular season al Liguori per la Turris, che - reduce da due vittorie di fila - punta adesso al terzo risultato utile consecutivo contro gli azzurrostellati per assicurarsi l'accesso ai playoff: un traguardo destinato ad entrare di diritto nella storia corallina.

Prosegue intanto «con massima concentrazione il lavoro di preparazione» al derby. «L’infermeria è svuotata - ha intanto fatto sapere il club - e tutti i calciatori della rosa sono a completa disposizione dello staff tecnico».