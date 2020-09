La Turris torna a casa. Lo stadio Liguori è perfettamente – ed ora anche ufficialmente – a norma rispetto al complesso di requisiti e prescrizioni previsti dal sistema di Licenze Nazionali: è questo il contenuto della comunicazione trasmessa in giornata alla società corallina, in riscontro all’istanza del club dello scorso 19 agosto.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc ha dunque autorizzato l’utilizzo dell’impianto di viale Ungheria nel prossimo campionato di serie C.



L’istanza per il ritorno a casa era stata formalizzata subito dopo l’ottenimento – da parte del Comune – del certificato Fifa Quality Pro relativo al nuovo manto in sintetico: era questo l’unico tassello che mancava per l’ottenimento della Licenza Nazionale. Dunque, l’indicazione in deroga del Partenio-Lombardi di Avellino si è rivelata – come più volte ribadito ai diversi interlocutori istituzionali lo scorso mese di luglio – assolutamente formale, per quanto determinante a fini dell’iscrizione.



La Commissione Figc ha deliberato l’accoglimento dell’istanza presentata dalla Turris tenuto conto della comunicazione con cui il club ha certificato il rispetto dei prescritti requisiti infrastrutturali e fermo restando il rispetto delle prescrizioni richiamate nel verbale del 23 luglio della Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.



Un epilogo (anche nella tempistica) ampiamente preannunciato dal presidente Colantonio, tanto che il club – tra i primi del proprio girone – ha nel frattempo avviato anche la campagna abbonamenti, attiva da ieri (1 settembre) presso lo store del comunale.

