Turris straripante, tris al Latina: Perina para rigore nel finale

Terzo successo consecutivo per la Turris e primo al Liguori. Contro il Latina finisce 3-1: corallini sul doppio vantaggio all’intervallo, nel segno di Giannone e Tascone; ad inizio ripresa Nicolao accorcia e riaccende la speranza per i suoi, ma Leonetti la spegne nel giro di sette minuti, siglando il definitivo 3-1. Nel finale un super Perina neutralizza il penalty di Rosseti.

Due novità nel 3-4-3 corallino: in difesa c’è Di Nunzio al posto di Lorenzini, in mediana Franco per Bordo. Cinque minuti e Santaniello ci prova di testa su punizione di Di Nunzio, senza però centrare il bersaglio. Al quarto d’ora insistita e avvolgente manovra corallina, culminata in un rasoterra dal limite di Franco deviato in angolo. Salva ancora Cardinali sul susseguente calcio dalla bandierina, smanacciando nuovamente in corner. Dall’altra parte, Tessitore va al tiro da posizione interessante ma trova la deviazione di Varutti: sfera sull’esterno della rete.

Ghiotta occasione di marca corallina al minuto 22: micidiale la bordata dal limite di Franco che si stampa all’incrocio dei pali. Al 24’ il meritato vantaggio corallino: apertura di Leonetti ad innescare Ghislandi, che serve centralmente Giannone, lesto a trovare il tocco decisivo sotto misura. Un minuto più tardi, coast to coast di Ghislandi, che conclude però abbondantemente sopra il montante. Alla mezz’ora insidioso tiro cross di Nicolao che si spegne di poco sul fondo. Il raddoppio corallino al minuto 34: è una prodezza balistica di Tascone, che su punizione, dal vertice sinistro, la indirizza direttamente sotto l’incrocio, dove Cardinali non può arrivare. Due minuti più tardi, Giannone – dalla distanza siderale – tenta di sorprendere Cardinali fuori dai pali ma non inquadra lo specchio. Al minuto 39 Varutti tenta la conclusione al volo: sfera sul fondo. La Turris è padrona del campo e al minuto 44 sfiora il tris: apertura al bacio di Santaniello per Giannone, che – con Cardinali in uscita – calcia a porta sguarnita ma centra il palo, il secondo di giornata.

Nella ripresa, subito un cambio per il Latina: fuori Di Livio, dentro Teraschi. Brivido nell’area corallina al minuto 2, con Rosseti che divora clamorosamente, calciando sul fondo a due passi dalla porta. Stessa dinamica due minuti più tardi, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina: stavolta è Carletti a spararla sul fondo da posizione invitantissima. Deciso l’avvio dei pontini, che – sugli sviluppi del terzo calcio dalla bandierina – protestano a gran voce col direttore di gara per un presunto tocco di mano in area. Il gol pontino arriva al minuto 8, direttamente su punizione: è un bolide di Nicolao, che si insacca alla destra di Perina. Al 12’ caparbio affondo di Leonetti, che guadagna l’area ma conclude sul fondo. Tre minuti più tardi ancora lui, Vito Leonetti, che stavolta fa centro: chirurgica la sua conclusione dal limite, che si insacca a fil di palo. La Turris riprende a macinare gioco e al 18’ sfiora il poker con Santaniello, su cui è decisiva la deviazione in corner di Cardinali. Doppio cambio per Caneo: dentro Loreto e Bordo per Varutti e Leonetti. Sostituzione anche per il Latina, con Marcucci a rilevare Barberini. Giannone ci prova su punizione ma non trova la porta. Doppio cambio Latina al 26: Rossi per Giorgini e Sanè per Carletti. Ci riprova Nicolao su punizione, trovando stavolta la deviazione in corner della barriera. Doppio cambio Turris: escono Santaniello e Giannone, dentro Sartore e Longo. Cambio Latina: fuori Nicolao, dentro Andrade Siqueira. La Turris cerca il poker e lo sfiora al 40’ con Longo: numero in area e conclusione deviata in corner. Al minuto 41, il direttore di gara sanziona con il penalty l’aggancio di Loreto ai danni di Tessiore: sul dischetto Rosseti, neutralizzato da Perina, esperto para-rigori.

Finisce con la Turris che raccoglie i convinti ed entusiasti applausi del Liguori. Corallini secondi in classifica alle spalle del Bari, a braccetto con Virtus Francavilla e Monopoli. Domenica, suggestiva sfida d’alta quota al San Nicola.