Turris-Latina, probabili formazioni: Leonetti e Santaniello recuperano

Dopo tre ko consecutivi in campionato tocca adesso – necessariamente – cambiar registro. L’imperativo è tassativo per la Turris di David Di Michele, che domani – dopo la sconfitta di misura di Cerignola – farà il suo esordio al Liguori sulla panchina corallina contro il Latina, protagonista di un più che convincente avvio di stagione. Contro i pontini recuperano Leonetti e Santaniello, si ferma invece Taugourdeau per una contrattura all’adduttore della coscia sinistra.

Convocati – Non solo Taugourdeau e Giannone. Contro i pontini mancherà anche lo squalificato Perina, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Toccherà quindi al classe 2006 Antolini completare la batteria dei portieri.

Sarà attivo anche in occasione della gara contro i nerazzurri laziali il servizio navetta messo gratuitamente a disposizione dalla società corallina. Le corse sono programmate dalle ore 13 alle 14.30, con partenza da corso Vittorio Emanuele (altezza Palazzo Vallelonga) in direzione Liguori. «Resta inteso – precisa il club – l'invito alla sensibilità del pubblico nel riservare il servizio, in via prioritaria, alle categorie di tifosi che maggiormente necessitano di accompagnamento allo stadio».