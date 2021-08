Turris avanti in Coppa Italia: una magia di Leonetti stende il Latina

Comincia con un successo la stagione della Turris, che al Liguori, nella gara d’esordio in Coppa contro il Latina, s’impone di misura con una prodezza dell’ex Matelica Leonetti. I corallini accedono dunque al secondo turno, dove incontreranno la Viterbese.

Nel 3-4-3 proposto da mister Caneo c’è Varutti – nel ruolo di braccetto – a completare il terzetto difensivo; in mediana, Bordo al fianco di Tascone, con Nunziante e Giofré sugli esterni; in avanti, il neo acquisto Santaniello a fungere da terminale offensivo, supportato da Giannone e Leonetti.

La prima, ghiotta occasione da gol è della Turris: protagonista Leonetti, che profitta di un errore d’impostazione della retroguardia pontina e s’inserisce in area ma perde l’attimo buono per la conclusione. Ancora Turris con Bordo: potente la sua staffilata, che non inquadra però la porta. Al 24’, sugli sviluppi di una punizione da posizione defilata, la magia in acrobazia di Vito Leonetti che decide il match: spettacolare la sua semigirata, che raccoglie i convinti applausi del pubblico del Liguori. Una manciata di minuti più tardi ci prova il Latina con Di Livio, che da posizione favorevole non impensierisce però Perina. È la Turris che continua a premere sull’acceleratore, creando scompiglio nell’area pontina in un paio di occasioni. Primo, vero squillo ospite al minuto 35 con Rossi, che calcia a botta sicura da posizione ravvicinata, trovando un attento Perina a chiudere in corner. Nicolao ci riprova per i pontini al 41’ sugli sviluppi di un calcio piazzato: conclusione di poco alta sulla traversa. Sull’altro fronte, Alonzi neutralizza in due tempi la conclusione di Nunziante. Allo scadere della prima frazione, il tentativo su punizione di Marcucci: ordinaria amministrazione per Perina.

Nella ripresa, più deciso l’approccio dei pontini, che aggrediscono con maggiore intensità. Di Livio ci prova con un’insidiosa conclusione dal limite che accarezza il palo e si spegne sul fondo. Tre minuti più tardi ospiti di nuovo pericolosi con Marcucci, che calcia a botta sicura ma – da posizione favorevole – non inquadra la porta. Girandola di sostituzioni da una parte e dall’altra. Nella Turris tocca a Franco (che rileva Bordo), Pavone (per Leonetti) e Longo (per Santaniello). Sbilenca alla mezz’ora la conclusione del neo entrato Atiagli. Al 35’ rivendicano a gran voce il penalty i pontini per un presunto tocco di mano di Nunziante su conclusione di Sane: tutto regolare per l'arbitro, che ordina di riprendere con un calcio dalla bandierina. Turris pericolosa nel finale in ripartenza, ma spreca il baby - dalle belle speranze - Pavone.

Alla fine, solo applausi per i corallini dal pubblico presente in tribuna Strino.