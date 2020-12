Smaltita la delusione post Catanzaro, testa adesso al Teramo. Subito un’altra big sul cammino della Turris, che domenica – a distanza di un mese esatto dal derby con la Juve Stabia – tornerà al Liguori per una gara ufficiale.

Buone nuove, intanto, dall’infermeria. Solo una lieve contrattura per Antonio Romano, uscito anzitempo dalla gara del Ceravolo per un risentimento muscolare: il centrocampista ha svolto alla ripresa lavoro differenziato e dovrebbe quindi esser regolarmente disponibile per domenica. Previsioni ottimistiche anche per Mattia Persano (a stretto giro un’ulteriore ecografia di controllo), ormai pienamente recuperato e dunque in odore di convocazione.

Nel frattempo, torna sulla gara di Catanzaro – fungendo da termometro dell’umore del gruppo – la freccia corallina Franco Da Dalt. «Risultato bugiardo. Il 3-1 potrebbe far pensare ad una Turris sovrastata dall’avversario, ma non è stato affatto così. Abbiamo preso il terzo gol all’ultimo istante, quando eravamo completamente sbilanciati alla ricerca di un pareggio che solo per un soffio non abbiamo raggiunto. Lo avremmo meritato. Siamo stati vivi e combattivi fino alla fine, sia mentalmente che fisicamente, contro una squadra che – le sostituzioni del secondo tempo ne sono la prova – è stata costruita per stare tra le prime. Come ne è uscita la Turris? Inizialmente ha prevalso la delusione. Prestazioni del genere, su un campo così importante e difficile, non arrivano mai a caso ma sono il frutto di sacrifici e lavoro, quindi brucia parecchio veder tutto compromesso da una doppia ammonizione maturata in quel modo. La delusione però è sfumata e sono rimaste le consapevolezze. A Catanzaro abbiamo dimostrato d’esser forti: diversamente, non saremmo rimasti in partita fino alla fine, non avremmo sfiorato e meritato il pareggio. La sconfitta quindi è archiviata, adesso si pensa solo al Teramo».

Ed a proposito di Teramo e di consapevolezze: «Sarà una partita maschia – continua Da Dalt – e noi siamo già pronti. Seguiamo il mister in tutto durante la settimana e la domenica, in campo, siamo lo specchio del suo carattere battagliero: ci adattiamo ad ogni situazione provando sempre ad affrontarla al meglio. Siamo un bel gruppo e la nostra forza è nell’unione e nella disponibilità al sacrificio. Poi, certo, carattere ed intelligenza tattica fanno il resto. Tutto questo ci permette di affrontare con il giusto spirito ogni impegno. Non importa quanto sia forte l’avversario, noi non scendiamo mai in campo intimoriti perché non ci sentiamo inferiori a nessuno. La nostra classifica non è quindi affatto una sorpresa, la meritiamo».

Ha aspettato con pazienza che arrivasse il suo momento, Franco Da Dalt. Poi l’exploit ed una serie di prestazioni da incorniciare. «Sono motivato e concentrato. Volevo esser protagonista in C con questa maglia e sto dando tutto me stesso. All’inizio il minutaggio è stato ridotto anche a causa di una fastidiosa fascite plantare che mi portavo dietro, poi – da quando ho cominciato a star bene – sono arrivate anche le prestazioni. Alto a sinistra nel 4-3-3 o col 3-5-2, per me non fa differenza. Sto bene e voglio far bene».

Prestazioni che hanno evidentemente convinto il club, tanto da spianare la strada al rinnovo contrattuale. «Mi sento parte viva di questo progetto e sono orgoglioso che la società intenda puntare ancora su di me. Sto bene a Torre. Sudo questa maglia e la sento mia. Anzi, confesso che se fosse per me prolungherei con la Turris fino a fine carriera. Con questa società sì, lo farei».

Ultimo aggiornamento: 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA