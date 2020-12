La Turris ci ha sul serio preso gusto. La vittoria contro la Cavese – i tre punti mancavano al Liguori dalla terza di campionato – consente ai corallini di dare continuità all’ottima prova di Terni e di consolidare il sorprendente posizionamento playoff.

Elogialo spirito della squadra il presidente Colantonio. «Quando si è reduci da prestazioni importanti e poi si gioca a stretto giro, il rischio è di restare con la testa alla partita precedente, tanto più che nel nostro caso eravamo riusciti ad impressionare contro la prima della classe. Insomma, potevamo perdere la concentrazione giusta, ma così non è stato. Classifica? Non me la sarei mai immaginata in questi termini e il girone d’andata non è ancora finito. Puntiamo a raggiungere il prima possibile la soglia salvezza e poi potremo puntare ad esaltare qualche altro talento che abbiamo in organico».

L’ingresso in campo con magliette celebrative, all’esterno dello stadio uno striscione – emblematico – affisso dagli ultras Torre del Greco: «Strino simbolo e vanto nostro». La Turris dedica derby e vittoria contro la Cavese alla propria indimenticata bandiera, a cinque anni dalla scomparsa.

«Questa vittoria è per nostro fratello Enzo Strino», esordisce nel post partita del Liguori mister Fabiano. «Mi ha tenuto a battesimo quando ho cominciato ad allenare. Strino è la Turris».

Quindi l’analisi del match. «Nel primo tempo la Cavese ci ha messo in difficoltà, inutile negarlo, ma noi siamo stati bravi a gestire la sofferenza ed a trovare il gol. Qualcosa è poi cambiato tatticamente nel secondo tempo, per arginare la loro superiorità numerica a centrocampo. Abbiamo meritato la vittoria con una grande prestazione. Anche stavolta devo fare i complimenti ai ragazzi e prima ancora alla società. Stiamo costruendo qualcosa di importante, che rappresenterà la base per il futuro che attende la Turris. Bisogna quindi sempre ringraziare questa società». Sullo scacchiere iniziale: «Volevamo vincerla a tutti i costi. Mancavano Romano e Tascone, dunque perdevamo qualcosa in fase offensiva, quindi ho optato per la soluzione con due punte e trequartista. Nel secondo tempo, con un centrocampista in più, abbiamo avuto più palleggio. La Cavese ci ha messo in difficoltà con De Rosa dietro le punte». Sul 2020: «Dispiace solo per l’assenza del pubblico, che renderebbe la nostra gioia davvero piena. Speriamo che questa emergenza finisca e che si possa tornare alla vita di sempre. Per il momento possiamo e dobbiamo rispettare le regole».

Quindi il difensore Filippo Lorenzini. Sua la rete della definitiva tranquillità. «Aspettavamo da un po’ la vittoria e nella settimana che ha preceduto il derby ci siamo detti più volte quanto fosse importante nell’economia del nostro percorso. Meritavamo i tre punti con la Ternana, ce li siamo presi contro una Cavese in netta ripresa, che nelle ultime settimane aveva messo in difficoltà ottime squadre. Felice per il gol e per aver aiutato la squadra. Assetto con i tre centrali in difesa? Questa squadra può far bene con qualsiasi modulo. Con il 3-5-2 ed il 3-4-1-2 abbiamo trovato il giusto equilibrio e credo che il mister sia contento di noi».

