Turris, al Liguori arriva il Catanzaro: «Motivazioni per fare la differenza»

Seduta di rifinitura questa mattina al Liguori per la Turris, poi tutti in ritiro in vista del Catanzaro. A distanza di dieci giorni dal prezioso successo di misura contro il Catania, i corallini tornano dunque al comunale contro un’altra compagine d’alta classifica: di mezzo, il turno di riposo ed i recuperi infrasettimanali delle dirette concorrenti in chiave salvezza, che non hanno però intaccato il margine di vantaggio dell’undici di Caneo sulla zona rossa.

Ed ora il Catanzaro. «Incontriamo una squadra costruita per vincere il campionato – analizza alla vigilia mister Caneo – in ogni caso per lottare per le prime posizioni. Contro il Catania noi abbiamo abbinato buona sostanza e quantità di gioco in fase offensiva. Dobbiamo continuare a bilanciare queste due componenti, gestendo bene la fase difensiva, e se ci riusciremo anche contro il Catanzaro, potremo far bene. Al di là di tutto, i nostri stimoli dovranno esser maggiori e fare la differenza. Per noi è vita».



Sul gruppo: «Sta bene e sta mostrando grande disponibilità. La qualità e l’intensità degli allenamenti si sono alzate in maniera importante, a livello partita».



Sul ballottaggio Longo/Boiciuc: «È Longo il terminale giusto per noi. Boiciuc sta facendo un po’ di fatica, deve allinearsi in termini di mentalità e ritmi, ma ha grandi qualità, quindi lo aspettiamo».

Convocati – Contro il Catanzaro tornano arruolabili Esempio e Carannante; indisponibile invece Loreto, fermato per un turno dal giudice sportivo.

Ventisei i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Lonoce.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Ferretti, Lame, Lorenzini, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Carannante, Da Dalt, Esposito, Fabiano, Franco, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Boiciuc, Giannone, Longo, Persano, Salazaro, Ventola.

Il messaggio di cordoglio – «È una giornata di lutto e sgomento in casa Turris. Staff dirigenziale, staff tecnico, calciatori e collaboratori tutti della società si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia del presidente Antonio Colantonio per la dipartita della cara suocera. La squadra, in occasione della gara di campionato in programma domani contro il Catanzaro, scenderà in campo con il lutto al braccio».