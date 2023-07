Mercato Turris: Longo all'Albinoleffe, arriva Cum

Un’operazione in entrata ed un’altra in uscita, quest’oggi per la Turris. A due anni esatti dal suo approdo in maglia corallina, saluta Torre del Greco l’attaccante classe 2000 Salvatore Longo. Il cartellino del giovane – legato alla Turris ancora da un anno di contratto – è stato ceduto a titolo definitivo all’Albinoleffe. Longo lascia la Turris con un bottino piuttosto scarno – 4 reti in due anni – inevitabilmente condizionato dagli spazi risicati trovati prima con mister Caneo e poi sotto le diverse gestioni tecniche che si sono avvicendate nell’ultima stagione.

Approda invece alla Turris l’esterno offensivo classe 2002 Gianluca Cum.

Per lui contratto annuale con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Formatosi nelle giovanili dell’Udinese, Cum ha poi maturato esperienza in serie D, prima con la maglia della Sambenedettese e poi con quella del Matera (con i lucani, nella passata stagione, ha collezionato 30 presenze e 2 reti). «Ringrazio la società per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Sono entusiasta per questa nuova avventura»: così il giovane dopo la firma che lo lega alla Turris.

Tragedia sfiorata a Torre del Greco, calcio a sostegno – Ore di autentico terrore, quest’oggi, per Torre del Greco, scossa dal crollo della palazzina di corso Umberto I, arteria del centro storico cittadino. Per ore si è temuto ci fossero vittime, mentre vigili del fuoco e soccorritori scavavano – anche a mani nude – tra le macerie alla ricerca di superstiti. Alla fine il sospiro di sollievo: nessuna vittima, il bilancio finale è di cinque feriti (nessuno in pericolo di vita). Nelle ore della tensione e dell’apprensione, anche la Turris ha tenuto a rivolgere il proprio messaggio di sostegno e solidarietà: «Sono ore di ansia e preghiera dopo la notizia del crollo di un palazzo in corso Umberto I. La nostra totale vicinanza alle persone coinvolte ed a tutti i familiari. Diamo forza ai soccorritori affinché riescano a trarre in salvo tutti i nostri concittadini sotto le macerie».

Solidarietà anche dalla Casa Reale Holding SpA, proprietaria di Savoia, Portici e Real Aversa, che «ha deciso, all’unanimità, di donare una somma di denaro da destinare alle famiglie vittime di questa tragedia». L’idea è poi quella di «organizzare delle amichevoli, coinvolgendo non solo il Portici ma anche il Savoia ed il Real Aversa … destinando il ricavato alle famiglie coinvolte». Considerati tempi, aspetti logistici ed impegni già calendarizzati, però, potrebbe esserci tempo e spazio per una sola amichevole (con il Portici l’8 agosto?).