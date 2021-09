Turris: Lorenzini in gruppo, dimesso Nunziante. Perina salta la Vibonese

È ripresa questo pomeriggio al Liguori la preparazione della Turris in vista della Vibonese. Al Razza – fischio d’inizio alle 14.30 – la prima di due trasferte consecutive per i corallini, attesi poi a Catania. Per domani è in programma una doppia seduta.

A Vibo sarà regolarmente a disposizione di mister Caneo il difensore Filippo Lorenzini, costretto al cambio durante la gara contro il Picerno ma quest’oggi regolarmente in gruppo.

Sospiro di sollievo Nunziante – Il giovane è stato dimesso dall’ospedale di Foggia, dove da dieci giorni era ricoverato per accertamenti a seguito del trauma alla zona lombare sinistra riportato in uno scontro di gioco nel finale della gara disputata dai corallini allo Zaccheria.

Stop Perina – Espulso nel rovente finale di gara contro il Picerno, il portiere corallino è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo «per avere, al 45 + 6' del 2° tempo regolamentare, tenuto un comportamento ingiurioso e non corretto nei confronti di un calciatore avversario proferendo al suo indirizzo parole offensive e spintonandolo». Perina tornerà dunque a disposizione di Caneo contro il Catania.

Sanzionato invece con ben quattro giornate di stop il lucano Viscovo, espulso nello stesso frangente, «per avere tenuto un comportamento ingiurioso, minaccioso e non corretto nei confronti di un calciatore avversario proferendo al suo indirizzo parole offensive e minacciose e spintonandolo».