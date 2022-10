Turris, riecco Manzi, Di Michele carica il gruppo: «Organico di qualità»

Esercitazioni tattiche e partitina finale al Liguori: secondo giorno di lavoro per il neo tecnico della Turris David Di Michele, che quest’oggi ha diretto una seduta pomeridiana di allenamento al comunale in vista della prossima trasferta di Cerignola.

Riaggregato intanto al gruppo Claudio Manzi, che ha smaltito il problema all’adduttore destro che lo aveva costretto a saltare il match contro il Crotone. «Prosegue, invece, il suo iter riabilitativo Luca Giannone», fa sapere il club. L’attaccante sta seguendo «il programma di recupero stilato dallo staff sanitario».

Le prime parole di mister Di Michele – «Non è stata affatto una scelta lampo», ha tenuto a precisare il presidente corallino Antonio Colantonio attraverso i canali social del club. «Con Di Michele c’era già stato un primo approccio dopo l’esonero di Canzi ed entrambi ne avevamo tratto un’ottima impressione».

Energico l’approccio del neo tecnico corallino: «Questa è una possibilità importante che vivo con grande entusiasmo. Quando si subentra si deve indubbiamente affrontare qualche difficoltà, ma per certi versi si può trarre qualche vantaggio anche dall’avere meno tempo a disposizione, perché magari si è fisiologicamente portati a lavorare di più. I miei principi di gioco? Compattezza, propensione a far girare la palla e tanto, tanto lavoro. Con l’obiettivo primario di dare tranquillità e serenità ad un organico che a mio avviso può far bene. Ho trovato un gruppo sereno, al netto di situazioni potenzialmente fastidiose. Lavoreremo tanto. Dando la giusta importante alla comunicazione, che passa per la conoscenza. Sono giovane, ambizioso e con voglia di imparare e farmi conoscere».