Affrontavamo un avversario di grande valore, capace di giocare a memoria. Noi siamo stati bravi nel primo tempo a contenere e ripartire, anche se in qualche frangente è mancata un po’ di qualità nelle ripartenze. Abbiamo però avuto la capacità di tenere la partita viva fino alla fine e contro un avversario così non era scontato»: così il tecnico della Turris Leonardo Menichini sul ko di Picerno, il primo della sua gestione.

«Abbiamo fatto quello che potevamo, disputando nel complesso una buona partita.

Soprattutto, ci siamo stati in partita ed abbiamo tenuto l’avversario in tensione fino alla fine, come dimostrano le due palle gol nel finale. Mi è piaciuta la Turris perché ha lottato, non si è lasciata andare. La sofferenza sulla catena di destra? Abbiamo commesso qualche errore ma è anche vero che di fronte c’era grande qualità. Cosa serve per la salvezza? Ci vogliono umiltà e spirito di sacrificio. Bisogna parlare poco e correre tanto. Adesso è arrivato qualche nuovo calciatore a darci una mano e dato che non abbiamo tempo per il rodaggio, vorrà dire che dovremo fargli trovare la condizione giocando».